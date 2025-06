Carmen Corazzini da la bienvenida al verano con las primeras previsiones explicando que las temperaturas altas llegan, para quedarse

El verano llega con pronósticos de lo más esperados: temperaturas más elevadas de lo habitual

Compartir







Quedan horas para que llegue el verano. Será mañana sábado 21 de junio, sobre las cuatro de la mañana es cuando comenzará la nueva estación. Que coincide además con el solsticio de verano, es esa cita astronómica que da inauguración al verano en el hemisferio norte. Los días son más largos y las horas de calor también. Carmen Corazzini ha informado sobre las previsiones meteorológicas de este verano de 2025.

"Vamos a continuar todavía con estas temperaturas cercanas a los 40 grados y además, con actividad atmosférica. Y lo van a ver en esta evolución. Durante las próximas horas y días las tormentas serán las protagonistas, en especial en puntos montañosos de la mitad norte peninsular. Pero ojo a lo que nos viene por aquí, porque va a ser una pequeña DANA la que va a provocar todavía más tormentas. Tormentas que nos van a acompañar, sobre todo por la tarde, como decía, en zonas de la mitad norte peninsular y en puntos del Mediterráneo y centro".

"Durante la primera quince del verano, el calor se va a instaurar y de forma intensa. Esto significa temperaturas por encima de lo habitual, incluso para esta época del año. Pero es que la segunda semana otra vez volveremos a contar con anomalía técnica generalizada, en general unos cinco o seis grados por encima, y así estaríamos durante toda la primera quincena del mes de julio. Continuaremos todavía con esta anomalía no tan fuerte, pero podemos decir que inicia el verano con valores más propios de este época".

Calor en el norte y en el sur peninsular

En Gandía se encuentra Pablo Moreno, donde las temperaturas máximas ya superan los 30 grados: "Sí, más de 30°, que sumados a la humedad característica de aquí del Levante que dispara la sensación térmica. Aquí los veraneantes intentan sobrellevarlo de la mejor manera posible. Un episodio de calor que se mantiene en alerta a todo el litoral valenciano por altas temperaturas y que se mantendrá durante el fin de semana"

A Bilbao se ha trasladado Eneritz Gómez donde "las noches han sido calurosas y los días no iban a ser menos. En estos momentos los termómetros llegan a los 36 grados y la alerta amarilla estará activada durante todo el día. Como pueden ver, el que no puede ir a la playa aprovecha para ir a parques de agua para refrescarse entre los chorros o tomar la sombra bajo un árbol. Aunque por suerte este calor asfixiante no durará mucho más aquí porque mañana las temperaturas descenderán más de 10°, dejando una sensación más soportable"