Llegan las primeras noches "infernales" a España: los meteorólogos advierten sobre sus consecuencias en las personas

¿Cuándo se producen noches infernales en España?: sus diferencias con las tropicales y las ecuatoriales

Los meteorólogos han dicho que nos tenemos que ir familiarizando con el término 'noches infernales'. Ya conocíamos las tropicales y las noches cálidas, pero cuando las mínimas no bajan de los 30 grados de madrugada, reciben este concepto. El calor continúa en la mayor parte de la Península, ya hay nueve comunidades en alerta. Informa Patricia Vázquez, Silvia Asiain y Toni Ramos

En Andalucía, bate el récord Jaén, la provincia donde ya está experimentando lo que es una noche infernal ya que los termómetros no han bajado de los 28 grados. Incluso, esta madrugada se han registrado picos de 32 grados. Este nivel alcanzando es algo que no ocurría desde hace 50 años según explican los expertos. Desde primera hora de la mañana, los termómetros ya han marcado 35 grados, por eso, con 42 grados la gente no se atreve a salir de sus casas.

Los avisos por tormentas siguen activos en algunas comunidades

En La Rioja tampoco han podido descansar, ni por la noche ni por el día. Las terrazas y parques están totalmente vacías. Esta es una de las comunidades que también está en alerta naranja por tormentas y granizo hasta el lunes a las 00:00. En Bilbao, las temperaturas también eran muy altas, lo que ha permitido a la gente poder disfrutar de los primeros baños del verano. Aunque no es un agrado para todos.

Los sevillanos tenían una temperatura de 32 grados a media noche, lo que ha impedido el sueño a muchos: "Te notas muy cansado, más cansado de lo normal". Mucha gente ya está sufriendo las consecuencias de este calor en pleno mes de junio. Dicen que les dificulta el día a día y poder desempeñar su rutina con completa normalidad.