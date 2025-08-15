Oviedo alcanza los 40 grados en plena ola de calor y consigue batir su propio récord, pero no es el territorio más cálido de Asturias

La ola de calor no nos abandona: la Aemet alarga su previsión de duración

Los datos recogidos por la Aemet han revelado que las máximas temperaturas siguen batiendo récords en zonas como Oviedo. La capital asturiana ha llegado a superar los 40 grados, sin llegar a ser incluso la más alta de todo el territorio, ya que en otras zonas rozaban incluso los 42 grados.

Ante este panorama donde la ola de calor está dejando temperaturas muy extremas, las autoridades han emitido una alerta con una serie de recomendaciones con el objetivo de evitar que el calor extremo tenga efectos nocivos sobre la salud de los vecinos.

Un total de 46 provincias tienen avisos activos por altas temperaturas este viernes, que se elevará a alerta roja (extremo en Cantabria (Litoral cántabro) y Vizcaya, por temperaturas máximas de hasta 40ºC mientras que otras 24 provincias estarán en nivel naranja (importante) por calor, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las zonas con nivel naranja por calor

En concreto, las provincias que estarán en nivel naranja por calor son Valencia (Comunidad Valenciana), La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja), Álava y Guipúzcoa (País Vasco), Comunidad Foral de Navarra (Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra), Lugo y Ourense (Galicia), Badajoz y Cáceres (Extremadura), Lleida y Tarragona (Cataluña), Ciudad Real y Toledo (Castilla-La Mancha), Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora (Castilla y León), Cantabria (Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa), Huesca y Zaragoza (Aragón) y Córdoba, Jaén y Sevilla (Andalucía).