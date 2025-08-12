La Aemet ha alargado su previsión sobre la duración de la actual ola de calor que afecta a España desde hace diez días

Alerta en casi toda España por calor, lluvia y tormenta: parte de Andalucía, en nivel rojo por máximas de 44ºC

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alargado su previsión sobre la duración de la actual ola de calor que afecta a España desde hace diez días hasta "probablemente el lunes, 18", en lugar de hoy.

El citado organismo había señalado ayer que esperaba que este segundo episodio térmico del verano, que comenzó el pasado día 3, terminaría hoy "de manera oficial", tras haber cambiado sus predicciones varias veces en los últimos días.

En la nueva actualización de su aviso especial por el calor extremo, la agencia detalla que la ola abarca como ámbito geográfico la península, excepto el área cantábrica.