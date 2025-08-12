Logo de InformativosInformativos
Logo de El Tiempo
Ola de calor

La ola de calor no nos abandona: la Aemet alarga su previsión de duración

Calor extremos en toda España
Calor extremo en toda EspañaEFE
Compartir

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alargado su previsión sobre la duración de la actual ola de calor que afecta a España desde hace diez días hasta "probablemente el lunes, 18", en lugar de hoy.

El citado organismo había señalado ayer que esperaba que este segundo episodio térmico del verano, que comenzó el pasado día 3, terminaría hoy "de manera oficial", tras haber cambiado sus predicciones varias veces en los últimos días.

PUEDE INTERESARTE

En la nueva actualización de su aviso especial por el calor extremo, la agencia detalla que la ola abarca como ámbito geográfico la península, excepto el área cantábrica. 

Temas