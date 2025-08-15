La Agencia Estatal de Meteorología activa hoy alertas por calor en todas las comunidades autónomas

Nivel rojo en Cantabria y País Vasco por riesgo extremo de máximas de 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa hoy alertas por calor en todas las comunidades autónomas, que es de nivel rojo en Cantabria y País Vasco por riesgo extremo de máximas de 40 grados, aunque el termómetro podrá además llegar a 43º en zonas de Extremadura, en nivel naranja.

Los avisos naranja (riesgo importante) se reparten por otras doce comunidades, mientas en las islas Baleares, la región de Murcia y Canarias el nivel se queda en amarillo (riesgo).

La ola de calor alcanzará un pico hoy en el área cantábrica, donde el aviso rojo se activa a las 13.00 horas. En Cantabria, en concreto en el litoral, hay máximas previstas de 40 grados. El resto de la comunidad queda en aviso naranja con termómetros de entre 37 y 39 grados.

El aviso rojo afecta en el País Vasco al interior de la provincia de Vizcaya, también por máximas de 40 grados, y en el resto el máximo aviso es amarillo, con temperaturas de 39 grados.

Avisos naranja

En Extremadura, en aviso naranja, las máximas alcanzarán los 43 grados en las Vegas del Guadiana, en Badajoz, y los 40 en el resto en esa provincia, así como los 39 grados en Cáceres.

Hasta 42 grados en Andalucía, en riesgo naranja, donde el termómetro llegará a esa temperatura en la comarca de Morena y Condado (Jaén); 41 grados en la campiña cordobesa y la sevillana, mientras en la campiña gaditana, en Aracena, Andévalo y Condado (Huelva) serán 40. En amplia zonas de la comunidad la máximas superarán los 38 grados.

Máximas de 39 grados activan la alerta naranja en amplia zonas de Asturias, así como en la ribera del Ebro de La Rioja y en la vertiente cantábrica y el centro de Navarra.

Aviso naranja en Castilla-La Mancha, por máximas de 40 grados en el valle del Guadiana de Ciudad Real y en el del Tajo de Toledo, además se prevén entre 39 y 37 grados en la Alcarria y la Serranía del Cuenca; la Alcarria de Guadalajara y la Sierra de San Vicente (Toledo). El resto de la comunidad en aviso amarillo.

En Cataluña, el aviso naranja afecta, con máximas de 39 grados, a Lleida y a la depresión central y prelitoral sur de Tarragona, mientas Girona y Barcelona quedan en nivel amarillo, con termómetros hasta 38 grados.

Máximas de 39 grados suponen el aviso naranja en la Comunidad Valenciana, en concreto en el litoral del Valencia, y se queda en amarillo Alicante y Castellón. En la región de Murcia, el aviso es de ese último nivel, y los termómetros podrán llegar a 39 grados en la vega del Segura.

En la comunidad de Madrid aviso naranja en la zona metropolitana y Henares, así como en sur, vegas y oeste por máximas de 39 grados.

El aviso naranja en Galicia afecta a Miño de Ourense y sur de Lugo, por máximas de 40 y 39 grados, respectivamente, y el nivel amarillo se activa Miño de Pontevedra con termómetros de 34 grados.

En Castilla y León, se reparten avisos amarillos y naranjas. Estos últimos afectan, por máximas de 39 grados, a la meseta y sur de Salamanca, el sur de Ávila, la meseta de Valladolid y la meseta de Zamora.

Nivel amarillo

En Aragón, aviso naranja en Huesca y Zaragoza y amarillo en Teruel. La máximas pueden llegar a los 39 grados en Cinco Villas (Zaragoza) y en el sur de Huesca.

En las islas Baleares hay aviso amarillo, que afecta a casi toda Mallorca, con máximas de hasta 38 grados en el sur y el interior de la isla. Mismo nivel en Ibiza y Formentera, por máximas de hasta 36.

En el archipiélago canario, el aviso amarillo solo se activa para el la isla de Gran Canaria, salvo en el norte, con máximas de 35 grados afectando a medianías.