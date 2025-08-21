La Aemet ha confirmado la llegada de una nueva DANA al país que dejará muchas precipitaciones en zonas como Baleares

Las fuertes lluvias en Cantabria dejan inundaciones, cortes de túneles y caos en el tráfico en Santander

La Aemet ha confirmado la llegada de una nueva DANA. Entre el domingo y el lunes la tendremos plenamente configurada sobre la Península Ibérica. Estamos muy pendientes, De hecho, de la previsión meteorológica para los próximos días y especialmente del huracán Erin, ubicado al este de Estados Unidos y que va a influir indirectamente en el tiempo que tendremos a partir del domingo y de lunes.

Estos próximos días va a ir desplazándose por el Atlántico, de manera que finalmente va a acabar interactuando con la corriente en chorro. La corriente en chorro forma los vientos de componente oeste que tenemos en capas altas hacia la atmósfera, que son los responsables de la formación de las borrascas. En nuestras latitudes, desde el oeste del Atlántico, va a mandar ese aire frío.

Un aire frío que finalmente va a llegar entre el domingo y el lunes a la Península Ibérica y que va a quedar aislado configurando una DANA, es decir, un embolsamiento de aire frío cerrado en capas altas de la atmósfera que según su posición final entre el domingo y el lunes, dejará tormentas que pueden ser intensas en algunos puntos del país.

De cara al fin de semana

Por su parte, el portal meteorológico eltiempo.es espera para el viernes nuevas tormentas y chubascos en el este y no descarta la posibilidad de tormentas fuertes en Baleares. En cuanto a las temperaturas, se alcanzarán los 32-35ºC en Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Andalucía y puntos de Murcia, con máximas de 37-38ºC en el valle del Guadalquivir.

Respecto al sábado, se prevé estabilidad en la mayor parte del país con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en regiones del norte y este peninsular así como en Alborán se dará nubosidad baja matinal, con probables bancos de niebla y posibilidad de alguna precipitación en litorales de la mitad norte del área mediterránea, según la predicción de AEMET.