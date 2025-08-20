Mallorca estará en aviso naranja por lluvias intensas de hasta 50 litros por metro cuadrado
La AEMET prevé tormentas con granizo en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Navarra
Un total de diez provincias estarán este miércoles bajo avisos meteorológicos por precipitaciones, tormentas, oleaje y calor, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Mallorca (Islas Baleares) permanecerá en nivel naranja (riesgo importante) por lluvias que podrán acumular hasta 50 litros por metro cuadrado, además de por tormentas.
Avisos por lluvias, tormentas y calor
También tendrán alertas activas por lluvias y tormentas las provincias de Lleida, Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña); Alicante, Castellón y Valencia (Comunidad Valenciana); Guipúzcoa (País Vasco) y la vertiente cantábrica de Navarra. Por su parte, Málaga contará con avisos por calor, con temperaturas que alcanzarán los 36 grados.
Una dana sobre Francia aumenta la inestabilidad
La AEMET explica que la posición de una dana en el sur de Francia, junto al paso de una vaguada sobre la Península, incrementará la inestabilidad atmosférica. En el norte se esperan cielos cubiertos con lluvias persistentes y tormentas en el Cantábrico oriental, además de bancos de niebla en diferentes momentos del día.
En el noreste peninsular habrá chubascos y tormentas que podrían ser fuertes y con granizo en Pirineos y zonas del litoral catalán. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos, con algunas nubes altas y bancos de niebla matinales en la vertiente mediterránea.
Riesgo de tormentas fuertes en Baleares y Comunidad Valenciana
Durante la tarde, se espera nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con posibilidad de tormentas localmente muy fuertes en Mallorca y en zonas de montaña de la Comunidad Valenciana. En Canarias predominarán los cielos despejados, aunque con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y ligera calima en las orientales.
Temperaturas en descenso y vientos intensos en algunas zonas
Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, aunque se superarán los 35 grados en el valle del Guadalquivir y en depresiones del sureste. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en Canarias, el área mediterránea y en zonas del Guadalquivir.
El viento soplará de alisio moderado con intervalos fuertes en Canarias. En la Península y Baleares predominarán los vientos de componente norte y oeste, flojos en general, aunque con intervalos moderados por la tarde en el interior y moderados en litorales y el valle del Ebro. En el Estrecho se espera poniente moderado con rachas fuertes, mientras que en Ampurdán y Baleares soplará tramontana con intervalos intensos.