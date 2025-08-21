El 112 gestionó entre las 7:30 y las 9:30 horas un total de 95 incidencias tras recibir 183 llamadas por las fuertes precipitaciones

Una dana mantiene la inestabilidad en el norte y Baleares, con lluvias localmente muy intensas

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo en Cantabria por precipitaciones muy intensas, con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso se mantiene en la franja litoral de la región.

A primera hora de la mañana, una intensa tromba de agua descargó sobre Santander, causando inundaciones, cortes de túneles y graves problemas de tráfico, con retenciones tanto en los accesos como en el centro de la ciudad.

95 incidencias en dos horas

El 112 Cantabria informó de que, solo entre las 7:30 y las 9:30 horas, se gestionaron 95 incidencias derivadas de 183 llamadas relacionadas con la lluvia. La mayoría correspondieron a acumulaciones de agua en la vía pública, inundaciones en garajes, naves, locales y viviendas, así como arquetas levantadas.

Zonas afectadas por el agua

Desde las 6:30 horas, la lluvia cayó con gran intensidad en la capital cántabra, provocando acumulaciones de agua en numerosas zonas. Según explicó la alcaldesa, Gema Igual, algunas de las áreas más afectadas fueron la calle Burgos, donde varios contenedores fueron desplazados por la corriente, así como Jesús de Monasterio, la zona del Ayuntamiento, Candina, Nueva Montaña, La Albericia, el polígono de Raos, el Sardinero y diversos puntos del centro urbano.

Los dos principales túneles de la ciudad tuvieron que ser cerrados al tráfico, lo que incrementó las retenciones. “Estamos reestructurando todo y ahora que parece que el tiempo da tregua la plaza del Ayuntamiento está totalmente limpia”, afirmó Igual en declaraciones a la Cadena SER.

Dispositivo de emergencia activado

El servicio de limpieza municipal, los bomberos y los equipos técnicos de mantenimiento de arquetas fueron movilizados desde primera hora. “Está movilizado todo el mundo”, subrayó la alcaldesa, quien reconoció que el volumen de agua “ha sido impresionante” y que el sistema de alcantarillado “no ha dado abasto”.

Igual insistió en pedir prudencia al volante, ya que, pese a la mejoría puntual, se espera que puedan registrarse nuevos chubascos en las próximas horas.

Contexto meteorológico en el resto del país

Los avisos por altas temperaturas han desaparecido en toda la Península, aunque Navarra, Cantabria y las provincias vascas de Gipuzkoa y Bizkaia continúan bajo riesgo por tormentas.

Una dana prolongará la inestabilidad en el tercio norte y en Baleares, con precipitaciones que en algunos puntos podrán ser muy fuertes, especialmente en el archipiélago balear y en el Cantábrico oriental, donde las lluvias serán persistentes.

A lo largo del día, las precipitaciones tenderán a remitir, aunque la nubosidad de evolución podrá dejar nuevos chubascos en la Ibérica y el extremo sureste. En el resto de la Península y en Canarias predominarán los cielos despejados, salvo en el norte de las islas montañosas.

Las máximas bajarán en el sureste y subirán en el oeste y áreas del Mediterráneo norte. Las mínimas descenderán en el este, subirán en el alto Ebro y se mantendrán estables en otras zonas. En los litorales mediterráneos y en el Guadalquivir no bajarán de los 20 ºC.

El viento soplará con fuerza en áreas expuestas: alisio en Canarias, tramontana en el Ampurdán, ponientes en el Cantábrico y sur, norte en Galicia atlántica y cierzo–mistral en el Ebro y Baleares, con rachas muy fuertes en el bajo Ebro.