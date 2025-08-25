La formación de una DANA sobre el Golfo de Cádiz ha activado un episodio de chubascos y tormentas que se extienden hacia el este peninsular

La calima teñirá el cielo y podría provocar lluvias de barro en varias comunidades

La jornada arranca con tiempo muy revuelto en buena parte del país. La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) instalada en el Golfo de Cádiz ya ha dejado lluvias durante la madrugada en el área del Estrecho y promete mantener la inestabilidad durante el día, especialmente en el sur y en el este peninsular.

Además de los chubascos, se espera una entrada notable de polvo en suspensión que enturbiará el cielo en el este de España. La combinación de calima y precipitaciones podría dar lugar a las características lluvias de barro, muy molestas para la vida diaria.

Chubascos y cielos turbios en el este

El riesgo de precipitaciones se mantiene en Ceuta, el Estrecho y la costa mediterránea andaluza, con aumento de nubosidad en toda la fachada oriental peninsular. En Aragón y Cataluña las lluvias, en principio débiles, podrían ganar protagonismo a lo largo de la jornada.

Durante la tarde se formarán tormentas en los Pirineos y en el sistema Ibérico. En contraste, en el Cantábrico la mañana comenzará con nubes bajas, pero el cielo se despejará rápidamente dejando paso al sol y a temperaturas plenamente veraniegas.

Calor intenso y valores estivales

Los termómetros marcarán entre 33 y 35 grados en amplias zonas del país, mientras que en el Cantábrico se moverán entre los 24 y 27 grados, unos valores también propios del verano.

Para el martes la calima seguirá siendo protagonista, concentrándose en el este y el centro peninsular, aunque también alcanzará áreas del sur. El cielo se mantendrá muy turbio, con nubosidad abundante y riesgo de tormentas fuertes en el Pirineo, Navarra y la Ibérica.

Las islas Canarias tampoco se librarán de la inestabilidad: se esperan chubascos intensos en el norte del archipiélago y rachas de viento fuerte en Tenerife y La Gomera.