La Operación Retorno se puede complicar ante la llegada de una DANA

La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte del riesgo de avenidas repentinas en barrancos y cauces menores por las lluvias

Alerta por una DANA en plena Operación Retorno: tormentas y un descenso de las temperaturas máximas en el noreste peninsular

Compartir







La inminente llegada de una DANA dejará en las próximas horas lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora en puntos del nordeste peninsular, además de tormentas con granizo y rachas de viento muy fuertes, lo que ha obligado a activar alertas de nivel naranja con riesgo importante en zonas de Cataluña y Aragón. Informa en el vídeo Gabriel Valcárcel.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la aproximación de un frente poco activo por el noroeste peninsular y la formación de una DANA en el sudoeste, con incertidumbre sobre su evolución, dejará este domingo chubascos y/o tormentas fuertes en litorales catalanes y zonas del interior nordeste sin descartar las montañas del sudeste.

PUEDE INTERESARTE Los primeros efectos de la DANA llegan a Mallorca: inundaciones en Cala Millor y un tornado en la costa de Calvià

Alerta naranja en zonas de Cataluña y Aragón

A las 14:00 horas Cataluña ha activado la alerta naranja (riesgo importante) ante la previsión de lluvias fuertes que acumularán entre 30 y 40 litros por metro cuadrado en una hora en zonas como el prepirineo y depresión central de Barcelona y en el Pirineo de Girona.

También se ha activado la alerta naranja en el bajo Aragón de Teruel ante la posibilidad de tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Esta región está, asimismo, en nivel amarillo -nivel inferior al naranja-, aunque con riesgo para ciertas actividades, por lluvias fuertes de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

PUEDE INTERESARTE Una DANA provocará lluvias fuertes acompañadas de tormentas en los litorales de Cataluña, Baleares y el Cantábrico

La Comunidad Valenciana está en alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes, con especial impacto en el interior norte de Castellón ante la posibilidad de que pueda ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

También está en alerta amarilla por fuertes tormentas la zona de la Ibérica de Soria en Castilla y León, así como al centro de Navarra y Pirineo (con granizo y rachas de viento muy fuertes) y La Rioja.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aviso de la CHE por el riesgo de crecidas súbitas

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha lanzado una advertencia ante la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas en cauces menores y barrancos durante la jornada de este domingo, 24 de agosto, según informa el diario Hoy Aragón.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El aviso se enmarca en el episodio de precipitaciones intensas que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar alertas de nivel amarillo y naranja en varios territorios del nordeste peninsular.

Desde la CHE se recuerda, apunta el citado medio, que este tipo de fenómenos puede provocar avenidas repentinas difíciles de prever, especialmente en barrancos, ramblas y cursos de agua secundarios, con riesgo de inundaciones en áreas próximas.

Además, la confederación recomienda seguir en todo momento la información actualizada a través de los canales oficiales de la Aemet y del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH Ebro), así como atender a las indicaciones de Protección Civil.