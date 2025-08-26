Las fuertes lluvias han anegado zonas de Hanói y obligado a evacuar a más de 44.000 personas

Las autoridades movilizaron a militares y trabajadores de emergencias para hacer frente al temporal

El paso del tifón 'Kajiki' por Vietnam ha dejado un trágico balance de tres fallecidos y más de una decena de heridos en varias provincias del país. Las intensas lluvias torrenciales provocaron inundaciones en diferentes regiones, incluida la capital, Hanói, según han informado las autoridades locales.

La tormenta, que tocó tierra con vientos de hasta 130 kilómetros por hora, ocasionó víctimas mortales en las provincias de Ninh Bing, Nghe An y Ha Tinh. Además, se contabilizan trece heridos, la evacuación de unas 44.000 personas y daños materiales en más de 6.800 viviendas.

Deslizamientos y cortes de carreteras

El temporal también provocó deslizamientos de tierra en las provincias de Than Hóa y Quang Tri, lo que ocasionó cortes en varias carreteras. A esto se sumaron interrupciones en el suministro eléctrico tras los daños sufridos en la red energética, según informó el portal Vietnam News.

Inundaciones en la capital

En Hanói, las precipitaciones dejaron calles anegadas, cortes de tráfico en plena hora punta y suspensión de varias vías principales. No obstante, por el momento no se han confirmado víctimas mortales en la capital, de acuerdo con el diario Tuoi Tre.

El Centro Nacional de Previsiones Meteorológicas confirmó que 'Kajiki' se ha debilitado a depresión tropical, aunque todavía podría provocar fuertes lluvias en algunas regiones antes de disiparse en forma de bajas presiones.

Amplia movilización de efectivos

Las autoridades vietnamitas habían evacuado previamente a más de 600.000 personas ante la llegada del tifón y desplegaron 16.500 militares junto a más de 100.000 trabajadores humanitarios para posibles operaciones de rescate. La magnitud del despliegue respondió al temor de que 'Kajiki' tuviera una fuerza comparable a la del tifón 'Yagi', que en 2024 causó más de 300 muertos en el país.