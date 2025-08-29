Las tormentas han obligado a rescatar a personas atrapadas en vehículos

Las autoridades piden a la población permanecer en casa ante el riesgo extremo

Arabia Saudí se encuentra en situación de emergencia meteorológica tras las fuertes tormentas registradas en varias regiones del país. Las intensas lluvias han derivado en riadas, trombas de agua e inundaciones que han provocado numerosos destrozos en zonas urbanas.

Las autoridades han decretado la alerta roja y han pedido expresamente a la población que no salga de casa hasta que remita el temporal. La fuerza del agua ha arrastrado vehículos, mobiliario urbano y todo lo que encontraba a su paso.

Rescates en coches atrapados

Los equipos de emergencia han tenido que intervenir en múltiples rescates de personas que quedaron atrapadas en sus coches. Las imágenes difundidas muestran barrios enteros convertidos en auténticos torrentes, con calles totalmente anegadas.

Rayos y trombas de agua

Además de la acumulación de lluvia, se han registrado intensas tormentas eléctricas, que han complicado aún más la labor de los equipos de rescate. En algunos puntos, las trombas de agua han desbordado infraestructuras, causando cortes de tráfico y daños materiales de gran consideración.

Población en vilo

La situación sigue siendo crítica en las zonas bajo alerta roja. Las autoridades insisten en que la prudencia y la prevención son claves en las próximas horas para evitar nuevas tragedias.