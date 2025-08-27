Granizo grande y viento intenso: la AEMET avisa de tormentas "muy fuertes" en las próximas horas
El frente asociado a los restos del huracán Erie cruzará la Península dejando lluvias y fenómenos adversos en varias comunidades
El nordeste peninsular y la cornisa cantábrica serán las zonas más afectadas por las tormentas y el descenso de temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso por la llegada de un frente muy particular: se trata de los restos del huracán Erie, que tras formarse en el Atlántico y atravesar la costa este de Estados Unidos ha derivado en una profunda borrasca que ahora se acerca a Europa y a la Península Ibérica.
En las próximas horas se espera que este sistema deje lluvias en el Cantábrico, inicialmente débiles pero persistentes, que se reforzarán de cara a la noche, sobre todo en el País Vasco.
Aviso por tormentas virulentas en el nordeste
La AEMET advierte de la formación de tormentas muy fuertes en el nordeste peninsular, especialmente en La Rioja, Navarra, Aragón, el norte de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Estas precipitaciones podrían ser intensas en cortos intervalos de tiempo y vendrán acompañadas de granizo grande y viento intenso, con riesgo de incidentes.
Lluvias de barro y calima en otras zonas
En el resto del país, predominarán los cielos despejados, aunque la mitad oriental peninsular se verá afectada por calima y no se descartan lluvias de barro. Baleares alcanzará los 30 ºC, mientras que Canarias registrará nubes en el norte de las islas de mayor relieve por la influencia de los vientos alisios.
Ligero descenso de temperaturas
Las temperaturas bajarán de forma ligera. Madrid se quedará en 33 ºC, Andalucía y Castilla-La Mancha alcanzarán los 34 ºC, y en la franja cantábrica los valores oscilarán entre los 24 y 25 ºC, más suaves también en Canarias.
De cara al jueves, la AEMET prevé lluvias residuales en el Cantábrico oriental y alguna tormenta en el Pirineo, aunque la situación tenderá a estabilizarse con el paso de los días.