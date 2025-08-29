Las temperaturas suben en el centro y sur peninsular, con máximas de hasta 35 grados este fin de semana

Los frentes atlánticos dejarán lluvias en Galicia y la cornisa cantábrica, que se intensificarán el domingo por la tarde

Compartir







Aunque la jornada ha amanecido con un ambiente fresco, la meteoróloga Rosemary Alker advierte de que el calor volverá a ganar terreno. Las temperaturas máximas subirán en buena parte del país, especialmente en el centro y sur, mientras que el norte peninsular se prepara para la llegada de frentes que traerán lluvias durante todo el fin de semana.

Este viernes, los termómetros alcanzarán los 30 grados en Madrid, Castilla y León o Aragón, y superarán esa cifra en Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia. En Baleares, las lluvias tenderán a remitir, mientras que en Canarias se mantendrán los vientos alisios, con valores entre 25 y 29 grados.

PUEDE INTERESARTE Las lluvias aparecerán en el país para ayudar en la extinción de incendios: se acumularán hasta 30 litros de agua por metro cuadrado

Lluvias en el norte, cielos despejados en el sur

La llegada de una asociación de frentes dejará precipitaciones en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde el ambiente será más fresco. En contraste, el resto de la Península se librará de la calima y disfrutará de cielos despejados, salvo por algunas nubes medias y altas en el centro y nordeste.

Sábado con calor y nuevo frente en Galicia

De cara al sábado, se repetirá la misma situación: un nuevo frente entrará por Galicia con lluvias débiles, mientras que en el Mediterráneo dominarán los cielos despejados. Las temperaturas seguirán en ascenso y podrían alcanzar los 35 grados en el interior peninsular.

Domingo complicado para la operación retorno

El domingo, jornada clave para la operación retorno, la previsión de Alker es clara: “Habrá lluvias”. Las precipitaciones se intensificarán por la tarde en amplias zonas del norte, lo que podría complicar la vuelta de miles de conductores tras el puente y las vacaciones. La recomendación es adelantar los viajes a la mañana, cuando la situación será más estable.