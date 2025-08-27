Las lluvias aparecerán en algunas partes del país para ayudar con la extinción de los incendios: 30 litros de agua por metro cuadrado

Última hora de los incendios en España: la bajada de temperaturas facilita el control de las llamas en Lugo, Asturias y Zamora

La lluvia ya es esperada por mucha gente, especialmente para todos los afectados por los incendios que siguen asolando gran parte del país. Rosmery Alker ha explicado para Informativos Telecinco cuáles son las previsiones para las siguientes jornadas.

"Para los próximos días se espera que llueva, además va a llover de forma pausada. Eso nos viene estupendamente para los incendios, pero donde más va a llover va a ser sobre todo en zonas de Galicia, Asturias y al oeste de Castilla y León. Este mapa lo que nos indica es cuánta agua vamos a ir acumulando desde hoy hasta por lo menos el viernes".

"Durante las próximas horas estamos bajo aviso por fuertes tormentas, sobre todo si se encuentran en zonas del nordeste peninsular. Fíjense, podrían caer hasta más de 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Es decir, podríamos ver lluvias torrenciales acompañadas de granizo y de mucho viento, nada que ver con zonas del oeste del país"

Una vaguada asociada a los restos del huracán 'Erin', ya como borrasca, entrará este miércoles por el noroeste de la Península y traerá inestabilidad con tormentas, precipitaciones y descensos térmicos a partir de este miércoles y hasta este viernes. Por lo tanto, la borrasca ex-Erin llegará a las islas británicas con fuerte viento y a España llegarán algunos de sus frentes y una masa de aire más fría que hará caer las temperaturas estos días.

De cara al fin de semana vuelven a subir las temperaturas

Estas tormentas serán "especialmente fuertes" en zonas de La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña e interior de la Comunidad Valenciana, según avanza eltiempo.es. También podrían darse más puntualmente en el centro, como en Castilla y León, este de Castilla-La Mancha y en las islas Baleares.

En lo que respecta al fin de semana, la vaguada ya se habrá alejado de España y la estabilidad aumentará a partir del viernes. En cualquier caso, el fin de semana se seguirán produciendo precipitaciones en el norte peninsular.

Asimismo el viernes volverán de nuevo a subir los termómetros y se espera el calor en la mitad sur del país, con más de 35ºC, es decir, a Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, sur de la Comunidad Valenciana y sobre todo a Andalucía, como ha detallado el portal.