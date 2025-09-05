Las emisiones podrían afectar a ciudades españolas y al resto del continente, según la ONU

El boletín anual confirma un aumento de partículas contaminantes en varias regiones del planeta

Los incendios forestales que este verano han arrasado España y Portugal, alcanzando hasta un 1 % de la superficie de la península ibérica, probablemente provocarán un deterioro de la calidad del aire en buena parte de Europa, advirtió este viernes un experto de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

"Las fuertes emisiones causadas por estos fuegos tienen potencial para afectar no sólo ciudades españolas, sino también al resto de Europa Occidental y todo el continente", señaló en rueda de prensa Lorenzo Labrador, científico jefe de la agencia climática de la ONU.

Efectos que traspasan fronteras

El especialista recordó que el impacto de estas emisiones suele atravesar límites geográficos, como ocurrió en 2023 con los incendios de Canadá, cuyos efectos se detectaron incluso en Europa tras cruzar el Atlántico Norte.

Además, apuntó que los fuegos forestales son una fuente constante de las partículas más dañinas para la salud, las PM 2,5, cuyo diámetro es inferior a 2,5 micras.

Datos del boletín de la OMM

Estas declaraciones se realizaron durante la presentación del informe anual sobre calidad del aire de la OMM, basado en registros de 2024. El documento analiza la evolución de la concentración de partículas PM 2,5 en diferentes regiones del mundo, así como las variaciones en aerosoles.

El informe detecta un incremento de este tipo de polución en Suramérica, por los incendios que afectaron a la Amazonía, y también en Canadá, Siberia y África central. En contraste, en China oriental continúa la tendencia a la baja, gracias a políticas de reducción de contaminantes que han mejorado la salud pública en grandes ciudades como Pekín.

Aerosoles y calentamiento global

El estudio destaca que los aerosoles derivados del azufre han disminuido en los últimos años debido a medidas aplicadas en los combustibles. Esto ha reducido la mortalidad prematura y el asma infantil, pero también ha generado un efecto inesperado: “su menor concentración actual ha contribuido a un aumento de 0,04 grados centígrados de las temperaturas globales en 2025”, explicó Labrador.

La OMM resalta, además, el incremento de episodios de niebla densa en invierno en varias regiones del mundo, especialmente en el norte de la India. Según la agencia de la ONU, "no son un mero fenómeno meteorológico estacional", sino un reflejo del aumento en la emisión de contaminantes de origen humano.