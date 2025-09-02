Alberto Rosa 02 SEP 2025 - 14:48h.

La organización ecologista ha publicado un reportaje fotográfico sobre el desastre de los incendios que calcinaron 362.473 hectáreas en agosto

Afectados por los incendios comparten con Informativos Telecinco sus temores tras el fuego: "Muy poca gente se decidirá a venir al pueblo"

Los incendios de agosto calcinaron 362.473 hectáreas en España, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés). Tras las llamas, un inmenso paisaje negro ocupa zonas tan emblemáticas como el paraje natural de Las Médulas, en León.

Tampoco se escaparon de las llamas la provincia de Zamora o de Ourense y Lugo, en Galicia. Tal y como señaló Greenpeace en un comunicado, los incendios de este verano solo encuentran precedentes en 1985, 1978, 1994 y 1989. Este año, la media de superficie quemada en cada gran incendio forestal ha subido a 6.100 hectáreas, cuadruplicando el promedio habitual de 1.500.

Además, ocho de los diez incendios más extensos de este siglo han ocurrido este 2025. Para retratar el desastre medioambiental que ha supuesto, la organización ecologista ha realizado un documental gráfico desde el aire en las principales zonas afectadas.

La ONG ha publicado en sus redes sociales las imágenes tomadas por el fotógrafo Pedro Armestre. “Hemos recorrido varias de las zonas más castigadas de Galicia y Castilla y León para documentar el alcance de este desastre anunciado y hemos podido llegar a algunas zonas que aún no se habían observado tras el fuego”, explican.

En un carrusel de nueve fotos, se pueden contemplar los paisajes arrasados hasta el horizonte. “El terreno montañoso de amplias zonas afectadas ha dificultado las labores de extinción. En algunas zonas solo se han salvado pequeñas manchas de frondosas, como en esta zona del incendio de Larouco”, señalan.

La organización destaca en una de las imágenes el impacto que han sufrido muchas familias que “han perdido seres queridos y que han visto arder sus casas hasta quedar recudidas a escombros”. En la imagen que comparten se ve el municipio de San Vicente de Leira, en el concello de Vilamartín de Valdeorras, Ourense. Allí, el incendio forestal de Larouco afectó a 60 viviendas, 15 de ellas residencias habituales.