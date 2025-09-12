El litoral barcelonés afronta precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, con tormenta ocasional

Girona, Tarragona, Teruel, Castellón y Huelva mantienen avisos amarillos, mientras el resto del país gozará de estabilidad

El litoral de Barcelona permanece este jueves en alerta naranja por precipitaciones que pueden alcanzar hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, a veces acompañadas de tormenta. A esta situación se suman otras cuatro provincias del este peninsular, aunque con un nivel amarillo por lluvias y tormentas, mientras que en la mayor parte del país predominará un tiempo tranquilo y estable.

Las provincias con aviso amarillo son Girona, Tarragona, Teruel y Castellón, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Avisos por acumulaciones de lluvia

Además del litoral barcelonés, buena parte de la provincia se encuentra bajo riesgo amarillo por acumulaciones de hasta 20 litros en una hora y 80 litros en 12 horas en la zona costera.

En Cataluña, Girona y áreas del norte de Tarragona, especialmente el litoral, mantienen aviso amarillo por lluvias de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado, que podrían ir acompañadas de tormentas.

Otros puntos afectados

En la Comunidad Valenciana, el interior norte de Castellón podría registrar 20 litros en una hora, mientras que en Teruel (Aragón) se esperan tormentas con posibilidad de granizo, ambas en alerta amarilla.

A estos avisos se añade el litoral de Huelva, donde rige un aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados. En el resto de España se espera un ambiente más calmado, con cielos poco nubosos y temperaturas propias de la época.