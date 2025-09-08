Imágenes del eclipse de la luna de sangre: así se ha visto por el mundo

La luna de sangre se ha apreciado de manera distinta por el mundo, siendo muy visible su color rojizo en la India y en Japón

Graban una espectacular bola de fuego en su recorrido nocturno de Sevilla a Córdoba: entró en la atmósfera a 79.000 kilómetros por hora

La nubosidad generalizada ha dificultado la visualización del eclipse lunar total de este domingo, 7 de septiembre, en España. La luna, que atraviesa la sombra de la Tierra y bloquea la luz solar, se tiñe de rojo durante unos minutos en el fenómeno conocido popularmente como luna de sangre.

El eclipse se desarrolló entre las 19:31 y las 20:53 hora peninsular, aunque no se apreció de la misma manera en todo el territorio. Cientos de aficionados intentaron por todo el mundo capturar el momento, que no se repetirá en nuestro país hasta diciembre de 2028.

Imágenes de la luna de sangre en el planeta

