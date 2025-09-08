Imágenes del eclipse de la luna de sangre: así se ha visto por el mundo

Logo de InformativosInformativos
Astronomía

Imágenes del eclipse de la luna de sangre: así se ha visto por distintos rincones del mundo

Imagen del eclipse de la luna de sangreInformativos Telecinco
La nubosidad generalizada ha dificultado la visualización del eclipse lunar total de este domingo, 7 de septiembre, en España. La luna, que atraviesa la sombra de la Tierra y bloquea la luz solar, se tiñe de rojo durante unos minutos en el fenómeno conocido popularmente como luna de sangre.

El eclipse se desarrolló entre las 19:31 y las 20:53 hora peninsular, aunque no se apreció de la misma manera en todo el territorio. Cientos de aficionados intentaron por todo el mundo capturar el momento, que no se repetirá en nuestro país hasta diciembre de 2028.

Imágenes de la luna de sangre en el planeta

Fotografía del eclipse lunar mientras cruza un avión
Fotografía del eclipse lunar mientras cruza un aviónInformativos Telecinco
Imagen de la conocida como luna de sangre
Imagen de la conocida como luna de sangreInformativos Telecinco
Espectacular ciejo rojizo por el eclipse lunar
Espectacular ciejo rojizo por el eclipse lunarX/@rociosumo
Luna de sangre en Tokio, Japón
Luna de sangre en Tokio, JapónX/@4iluj
Fotografía del eclipse lunar en Yemen
Fotografía del eclipse lunar en YemenEFE
En algunos puntos de Japón se ha observado muy bien la luna de sangre
En algunos puntos de Japón se ha observado muy bien la luna de sangreX/@arakencloud
