Las fuertes lluvias siguen siendo las protagonistas de esta jornada en zonas de Cataluña y el norte del archipiélago balear

Las lluvias hacen saltar todas las alarmas en zonas del norte: Santander, en el punto de mira por inundaciones

El otoño nos da la bienvenida con una importante bajada de temperaturas que ya han hecho sacar la ropa de abrigo en muchas zonas de España. Durante las últimas jornadas las fuertes lluvias han sido las protagonistas en zonas como Cataluña, el norte peninsular o en el Mediterráneo y no parecen irse. Este martes, zonas de Cataluña y Baleares estarán en el punto de mira ante la formación de tormentas y chubascos que serán localmente fuertes.

Esto se debe a una DANA, un embolsamiento de aire frío que se cuela desde Francia para quedarse el resto del día. Seguimos teniendo una inestabilidad preocupante en Cataluña y al norte del archipiélago balear. Aunque de forma más debilitada, las lluvias también están presentes en Valencia, como pasa en el norte de España y en Canarias. El resto de España, disfruta de cielos soleados pero con temperaturas suaves que apenas superan los 20 grados.

Por la tarde, se prevén nubes de evolución en los tercios norte y este que pueden dar chubascos ocasionales en montaña del centro norte y del extremo sudeste. En cuanto a Canarias, se esperan intervalos nubosos con chubascos, que serán débiles en general en las islas montañosas. Además, serán probables los bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas del norte y sudeste peninsulares.

Bajan las temperaturas en el área mediterránea

En cuanto a las temperaturas máximas, se espera un descenso en el área mediterránea y Canarias, así como un aumento en el tercio occidental, que será más acusado en el interior noroeste. Respecto a las temperaturas mínimas, estarán en ligero descenso o sin cambios, excepto aumentos en amplios entornos de Extremadura, alto Ebro y norte de la Ibérica. Además, se prevén heladas débiles en el Pirineo y cumbres de otras montañas de la mitad norte.

Por último, soplarán vientos moderados de componente norte en el tercio oriental y área mediterránea norte, con intervalos de fuerte y con probables rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán. También en la mitad occidental y en el área mediterránea sur predominará el nordeste, con intervalos de fuerte en litorales noroeste de Galicia. En Estrecho y Alborán soplarán vientos moderados de poniente rolando a levante. Y en Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.