07 OCT 2025

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorologí para hoy martes apuntan a un tiempo anticiclónico y estable en toda España, con lluvias al norte de Galicia

Suben las temperaturas en el norte y llegan las lluvias a puntos de Murcia y Comunidad Valenciana

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy martes apuntan a un tiempo anticiclónico y estable en toda España, con predominio de cielos despejados aun con algunos intervalos de nubes altas. Es en Galicia donde se esperan intervalos nubosos, con presencia de nubes altas durante la mañana y medias y bajas por la tarde, con brumas en zonas montañosas y litoral occidental al final del día.

Un frente que llega deshecho a la península y dejará lluvias al norte de Galicia por la tarde. No obstante, el buen tiempo que se da en la mayor parte de la región viene dado por el anticiclón de las Azores. Esta semana, el anticiclón será pesado y estará al norte de la Península. Su presión central irá creciendo de manera progresiva desde los 1.028 hasta los 1.036 milibares mientras se coloca justo encima de las islas británicas.

Este anticiclón aleja las borrascas propias de estas fechas en Galicia, trasladando las lluvias a otras zonas de Europa, como el extremo norte y este del continente. En cuanto a las temperaturas, los valores máximos bajarán en el oeste de Galicia y puntos del suroeste peninsular y aumentarán en el resto, de manera localmente notable en Cantábrico oriental y sureste de la península.

Las mínimas aumentarán en el centro y mitad norte, especialmente en entornos de montaña y meseta norte, y bajarán en la zona mediterránea.

Canarias contará con viento alisio, con intervalos de fuerte y muy fuerte, mientras que Menorca y Ampurdán tendrán tramontana moderada y Alborán y el Estrecho, levante moderado a muy fuerte, aunque tenderá a amainar. En el resto, vientos flojos en general, de componente este, que rolarán a oeste en el Cantábrico, sur en Levante y variable tendiendo a oeste en las demás regiones.