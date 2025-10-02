Alberto Rosa 02 OCT 2025 - 05:00h.

Para hoy se prevé un predominio de altas presiones con cielos poco nubosos o nubes altas y lluvias débiles en Cataluña y Valencia

Ourense roza los 30 grados en pleno mes de octubre: "Hay que disfrutarlo que luego en invierno no podemos"

La Aemet mantiene para hoy jueves avisos por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en Barcelona y Tarragona. La Agencia Estatal de Meteorología prevé además que las temperaturas suban en el interior peninsular.

Para hoy se prevé un predominio de altas presiones con cielos poco nubosos o nubes altas. Tan solo podrán darse nubes bajas matinales en el norte de Galicia y Cantábrico, así como en el área mediterránea, con posibilidad de lluvias débiles en litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana, sin que se descarte en litorales de Alborán occidental.

Esperan días marcados por la estabilidad y cielos cada vez más despejados. También por una ligera subida de las temperaturas. Es más, las temperaturas van a estar por encima de lo habitual hasta por lo menos el sábado, momento en el que ya comenzarán a bajar a partir del domingo.

Además, ese contraste de temperaturas entre las primeras horas del día y las horas centrales va a favorecer a que se puedan ver nieblas un poquito más densas en zonas de meseta. Mucha precaución se si va a coger el coche a primeras horas del día sobre todo en la mitad norte peninsular.

Las temperaturas mínimas seguirán siendo frescas en Castilla y León y en puntos de Navarra, mientras que las máximas van a subir en prácticamente toda España, incluso en el Cantábrico. Se van a alcanzar y superar los 25 grados de máxima y llegando hasta casi los 30 en zonas del centro y sur del país.

En cuanto al estado de los cielos, se espera una jornada marcada por el sol en puntos de la capital, en Castilla la Mancha, Extremadura, Andalucía y zonas del sudeste peninsular. Mientras, a orillas del Cantábrico se verán algunas nubes y en Canarias destacamos algunas lluvias muy débiles al norte de la isla de La Palma.