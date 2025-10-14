Claudia Barraso 14 OCT 2025 - 05:00h.

La Aemet sigue manteniendo activos los avisos en el archipiélago balear donde podrían caer hasta 50 litros por metro cuadrado

La DANA Alice dejará fuertes precipitaciones hasta el martes por la tarde en Baleares, Cataluña y Valencia

Durante la jornada de este martes el archipiélago balear sigue estando bajo aviso ya que podrían caer más de 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, es decir, lluvias torrenciales. Rosemary Alker explica desde el plató de Informativos Telecinco cuál es la previsión de las próximas horas.

"Seguimos muy pendientes de la vertiente del Mediterráneo, no solamente en el archipiélago balear, también en zonas de costa de la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Por aquí sigue lloviendo con fuerza y de manera puntual podemos ver esas lluvias torrenciales. Además, llueve en el centro y en el este del país. Debido a que esa DANA también se adentra ligeramente en el centro peninsular, pero las lluvias nos vienen estupendamente".

"Son lluvias un poquito más débiles, salvo al este de Castilla-La Mancha. Nuevamente mucha precaución, sobre todo a primeras horas del día, a la mayor parte del archipiélago balear, pero por la tarde precaución sobre todo al área pirenaica. Por aquí podríamos ver grandes tormentas en puntos de Huesca y también de Zaragoza. En el resto de la Comunidad Valenciana seguiremos Con lluvias de carácter débil y en el resto del país ya lo están viendo, hablamos de apertura de claros y también tinieblas a primeras horas de la jornada un poquito más densas en el norte y en el este peninsular".

Lluvia más debilitada de cara al miércoles

"Las temperaturas se mantienen sin prácticamente muchos cambios, seguirán siendo suaves en el centro y en el sur del país e incluso a orillas del Cantábrico no vamos a rebasar los 25 de máxima. De cara al miércoles una jornada muy parecida a la del martes, pero incluso un poquito más debilitada. Esa lluvia la seguiremos viendo tan solo en zonas del este peninsular a primeras horas del día podrían ser un poquito más intensas en puntos del archipiélago balear, pero poco a poco iríamos diciendo adiós".