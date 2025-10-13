Los vecinos y voluntarios luchan a contrarreloj contra el barro en Tarragona antes de que se endurezca y sea imposible quitarlo

La DANA en Tarragona está dejando escenas tremendas. como la de Emilia, de 77 años, que ha sido rescatada, metida en un congelador, a modo de improvisada barca. Los bomberos han auxiliado a la mujer de 77 años y a Rodolfo de 85 años, que tuvieron que echar mano a lo que pudieron para no morir ahogados por la crecida del cauce que inundó su casa de Vinallop. Todavía hay miedo y preocupación de que los momentos vividos se repitan: "Terrorífico no hay palabras para describirlo", cuenta una mujer mientras lucha contra el lodo. Una información de la periodista José Díaz Pando.

"Salió el barranco de su cauce e inundó todas las casas a su paso", relata un hombre, que de pronto se vio rodeado de agua. "El nivel del agua subió de repente, arrasando con todo". Rogelio, a sus 78 años y a duras penas, se subió al futbolin de su bar hasta que le rescataron.

El sur de Tarragona ha amanecido este lunes cubierto de barro y con numerosas carreteras y calles destrozadas tras el paso de 'Alice el fin de semana, que ha provocado lluvias torrenciales. En Godall han tenido que usar la maza y la sierra para entrar en algunas casas . Con estas herramientas cortaron los muebles, amontonados ante las puertas arrastrados por la corriente. Las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta y Baix Camp han sido las más afectadas y este lunes se ha convertido en una carrera contra el lodo que cubría locales, casas, jardines y garajes.

Luchar a contrarreloj contra el barro antes de que se endurezca

Los vecinos han sacado todos sus enseres a la calle, mientras los bomberos revisan daños estructurales y se llevan los coches encajonados en las calles, que impiden el paso. Las marcas revelan hasta dónde subió el agua: "Yo mido "Yo mido 1 78 casi dos metros", dice este vecino de Godall, mostrando la señal en las paredes.

"Terrorífico no hay palabras para describirlo", dice una mujer que no suelta la escoba con la que ella y sus vecinos empujan el lodo fuera de sus locales y casas. "Los garajes que están debajo del nivel de la carretera se han llenado todos", cuenta un hombre y señala la calle, donde ahora todos los vecinos se han volcado para achicar el agua de los garajes a mano y con bombas porque no hay tiempo. Ellos mismos o con ayuda de voluntarios limpian todo lo que pueden a contrarreloj antes de que el barro se endurezca.

Protecció Civil de la Generalitat ha recordado que la región sigue en fase de emergencia, por lo que las clases y la actividad no urgente en centros sanitarios continúan suspendidos en las localidades afectadas.