La Aemet mantiene alertas por fuertes precipitaciones en el litoral valenciano, catalán y en Baleares

La DANA Alice se despide, pero continúan las tormentas: riesgo de aguaceros en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña

La DANA Alice sigue provocando serios problemas en el litoral mediterráneo. Las abundantes precipitaciones están afectando a toda la zona con especial incidencia en Tarragona, donde se han llegado a acumular más de 300 litros en puntos como La Rápita, al sur de la provincia catalana.

En otros puntos también se han registrado fuertes lluvias como los 280 litros por metro cuadrado recogidos en el observatorio de Mas de Barberans, 192 en Roquetes, 191 en el Parque Natural de Els Ports o 150 en Amposta.

Aumenta el riesgo de fuertes precipitaciones

Pero, ¿hasta cuándo vamos a tener este temporal sobre nosotros y a qué zonas afectará? Las previsiones apuntan, según la meteoróloga de Mediaset, Rosemary Alker que la DANA Alice tiene las horas contadas en el litoral y prelitoral mediterráneo, así como en las Islas Baleares ya que se va a ir deshaciendo poco a poco, aunque todavía hoy y mañana hay que estar muy pendientes de su evolución.

Este lunes, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha activado la alerta roja por lluvias en el litoral sur de Valencia y ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de estas zonas, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya elevado el aviso y advertido de la posibilidad de que se produzcan tormentas de intensidad torrencial en la zona entre la Safor y la Valldigna.

Según ha informado el organismo estatal sobre las 12.45 horas de este lunes en su cuenta en la red social X, el peligro es "extremo" para la jornada de hoy en esta zona. Según precisa Aemet, la intensidad de la tormenta durante la mañana es torrencial en toda la comarca de La Safor, desde la Valldigna hasta Oliva.

Por su parte, Emergencias mantiene la alerta naranja por lluvias y tormentas en todo el litoral de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante, y la amarilla por lluvias y tormentas en el interior de las tres provincias y el litoral sur de Alicante.

Además, ha recordado la necesidad de "extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos", puesto que el resto de la Comunidad Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas.

Sobre las 14.30 horas, Aemet ha actualizado los avisos y prolongado el rojo --riesgo extremo-- hasta las 23.59 horas de este lunes. El resto del litoral de la Comunidad Valenciana se mantiene en aviso naranja --riesgo importante--, excepto el del sur de Alicante que lo hace en amarillo, al igual que el interior de toda la región.

Riesgo extremo en Baleares

Eso para hoy, para mañana, la DANA se va hacia el Mediterráneo nuevamente, pero esta vez hacia puntos de archipiélago Balear. Por este motivo, la Aemet activará esta medianoche el aviso naranja por fuertes lluvias en Mallorca, Ibiza y Formentera --en el caso de las Pitiusas lo están desde las 16.00 horas del lunes--, mientras que en Menorca se sumarán a las 06.00 horas del martes.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press, en el caso de las Pitiusas, donde el aviso naranja estará vigente hasta las 07.59 horas, momento en que pasará a amarillo, se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso naranja estará activo para el conjunto de Mallorca hasta las 17.59 horas, momento en que pasará a amarillo, y con previsión de registros similares, de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora.

En el caso de Menorca se espera que el aviso esté vigente hasta la noche. Podrían acumularse igualmente 50 litros por metro cuadrado en una hora.