Claudia Barraso 28 OCT 2025 - 06:00h.

Una sucesión de varios frentes entra a España este martes: especial precaución en Galicia por fuertes lluvias

La bajada de temperaturas ya se ha notado en la mayor parte de España. Las lluvias llegan este martes 28 de octubre para quedarse el resto de semana. Rosemary Alker explica cuál es la previsión para esta jornada desde el plató de Informativos Telecinco.

"Entra a la península una sucesión de frentes que irán cruzando de oeste a este la mayor parte del país. Eso trae consigo también lluvias generalizadas y un ligero descenso de las temperaturas que, sobre todo, vamos a notar de cara a esta madrugada. Amanecemos con frío en zonas de interior de Castilla y León y en Castilla-La Mancha".

"En Albacete tenemos cinco grados de máxima, en Ciudad Real cuatro grados, en Albacete seis y en la capital y Valladolid poco más de tres grados. Sin embargo, durante las horas centrales del día todavía se recuperan ligeramente los termómetros y seguimos alcanzando los 20° en la mayor parte de España. En cuanto al estado de los cielos, se adentra el primer frente de muchos. Lo hará por el oeste el país".

Precaución en Galicia por fuertes lluvias

"Máxima precaución en zonas de Galicia porque lloverá con fuerza, también al oeste de Extremadura y de Andalucía. En el resto de España vemos muchas nubes, salvo a orillas del Mediterráneo. Por allí, de momento, seguimos con predominio de sol. Y también hay lluvias de carácter débil al oeste del archipiélago canario".

"Ahora bien, de cara al miércoles, las lluvias se van extendiendo de oeste a este por toda la península. Eso también hará que tengamos un ligero descenso de las temperaturas en Andalucía, Extremadura y al oeste de Castilla y León y precaución a las lluvias porque van a ser intensas en el centro y en el sur peninsular y además se van a dar en prácticamente toda España. Por lo tanto, para las próximas jornadas esperamos esto: cielos muy encapotados en la parte del país"