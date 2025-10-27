Las temperaturas seguirán en descenso este lunes, con Andalucía y Murcia en alerta por lluvias y tormentas

Se mantiene el lunes la inestabilidad en el tercio sur, con nubes y fuertes chubascos

Compartir







La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé este lunes probables chubascos localmente fuertes y con alguna tormenta en el suroeste peninsular, además de un descenso de las temperaturas máximas en la costa sur de Andalucía e interiores del nordeste de la península.

La previsión es que en el tercio sur se mantenga la inestabilidad, que dejará, además de lluvias y tormentas en algunos puntos del suroeste, cielos muy nubosos. Al final del día se tenderá a nuboso con nubosidad baja en zonas próximas a litorales.

PUEDE INTERESARTE La Aemet advierte sobre la llegada de la borrasca Benjamín a España

Las temperaturas máximas, en descenso

Por el contrario, la Aemet prevé un aumento de la estabilidad en el tercio norte de la península que, aunque dejará abundante nubosidad baja matinal, tenderá a poco nuboso o despejado, excepto en el extremo oriental del Cantábrico y norte de Navarra.

En estas dos zonas las nubes serán más persistentes y con probabilidad de alguna lluvia o llovizna débil. En el centro peninsular estará poco nuboso.

En Canarias habrá predominio de nubosidad media y alta con algunas nubes bajas por la mañana. Bancos de niebla matinales en zonas bajas del centro de Castilla y León, así como en zonas de La Mancha.

PUEDE INTERESARTE La Aemet anuncia un cambio radical en el tiempo por un chorro polar

Temperaturas máximas en descenso en la costa sur de Andalucía e interiores del nordeste peninsular, y en ligero a moderado ascenso en el resto de la península y Baleares; podrá ser localmente notable en montañas del tercio norte peninsular.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las mínimas en ligero descenso en el tercio sur peninsular y moderado en el resto y Baleares, mientras que en Canarias se prevén ligeros ascensos. Heladas débiles en los Pirineos y en zonas altas de la mitad norte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Vientos flojos en general en la península y Baleares, de componente norte en la vertiente norte atlántica y componente sur y este en la vertiente sur; predominio de la componente sur en el Cantábrico.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Soplará de componente este en la vertiente mediterránea desde la Comunidad Valenciana hacia el sur rolando a suroeste por la tarde.

Cierzo moderado con intervalos de fuerte o probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro y en el mar Balear; intervalos de fuerte de tramontana en Ampurdán. En Canarias, viento flojo del este, con predominio de brisas en las islas orientales y de oeste más intenso en las occidentales