El huracán 'Melissa' aumenta a categoría 4 y podría alcanzar la 5 con vientos de más de 200 kilómetros por hora apenas una horas para que toque tierra en Jamaica

Cuba ha emitido un aviso de huracán por Melissa para cinco provincias que ya están siendo azotadas por intensas lluvias

Alerta máxima en Jamaica ante la llegada inminente de Melissa. Las imágenes del huracán, que ha aumentado su peligrosidad a categoría 4, dan miedo por amenaza para la pequeña isla caribeña que se enfrenta a inundaciones catastróficas. El fenómeno atmosférico trae vientos de hasta 200 km/h y se prevé que toque tierra en las próximas horas. De momento ya se ha cobrado siete vidas a su paso por Haití y República Dominicana. Una información en vídeo del periodista Martin Pérez.

El centro del huracán se encuentra a unos 205 km al sur de Kingston, Jamaica, y el huracán avanza hacia el oeste a solo 7 km/h., según ha informado el Centro Nacional de Huracanes, que prevé una situación "catastrófica para la vida" con inundaciones y deslizamientos de tierra en Jamaica y sur de La Española.

Las fuerzas de seguridad se afanan en Jamaica para que la gente tome conciencia y evacue a alguno de los 650 refugios que se han habilitado, pero hay resistencia. Es muy difícil, la gente se busca excusas para quedarse en su casa, afirma este agente, pero Melissa está creciendo, lo que comenzó siendo una tormenta tropical que ha dejado inundaciones en su errático viaje por zonas del Caribe, como en Haití y República.

“Hago un llamado a los jamaicanos para que tomen en serio esta amenaza climática”, ha reclamado a sus ciudadanos el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness. “Tomen todas las medidas para protegerse”.

El Servicio Meteorológico de Jamaica, por su parte ha alertado que “se espera que la marejada ciclónica afecte principalmente el lado sur de la isla, al este del centro, a medida que se acerca a la costa sur y comienza a impactar”.

Los aeropuertos de Jamaica permanecen cerrando desde el sábado por la noche. El Aeropuerto Internacional Norman Manley cerró después de su último vuelo programado de llegada a las 20:00 hora local (21:00 ET) este sábado, según Daryl Vaz, ministro de transporte.

Cuba emite un aviso de huracán por Melissa para cinco provincias

Desde las 23:00 horas (hora local de Miami), el Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC) emitió un aviso de huracán con efecto para Jamaica y para las provincias cubanas de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

Quienes se encuentren en Jamaica deben “buscar refugio ahora﻿”, alertó el NHC este domingo. “Los vientos destructivos y las fuertes lluvias de hoy y el lunes causarán inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra, antes de que lleguen vientos potencialmente devastadores la noche del lunes y la mañana del martes”.

Lluvias torrenciales han afectado a Haití y a Jamaica. Las fuertes lluvias durarán varios días, con impactos potencialmente catastróficos y mortales. Ya en ambas isla hay siete fallecidos, según las autoridades de ambos países.