A Coruña y Pontevedra en alerta naranja: fuertes rachas de viento y un oleaje que supera los cinco metros
A Coruña y Pontevedra están en alerta naranja este martes por fuertes rachas de viento y un peligroso oleaje que supera los cinco metros
Jornada de tiempo estable para este lunes, con cielos poco nubosos o despejados, en la mayor parte de la Península
Las lluvias vuelven al país con mucha fuerza, acompañadas de rechas de viento que superarán los 100 km/h durante estas próximas jornadas. Rosemary Alker explica desde el plató de Informativos Telecinco cuáles son las previsiones de este martes 4 de noviembre.
"Hay que tener mucha precaución con este frente que entra ya que va asociado a una profunda borrasca porque trae consigo muchísimo viento. Lo que en meteorología denominamos rachas huracanadas, es decir, que van a poder superar los 120 kilómetros por hora en zonas de montaña. También nos deja lluvias predominantes en el noroeste del país. Por lo tanto, mucha precaución a la fachada atlántica gallega. Por aquí podremos ver olas de entre cinco y seis metros de altura y rachas de viento que, atención, van a rebasar los 100 kilómetros por hora tanto en Galicia como en la cordillera de Cantabria.
En concreto, en nivel naranja por oleaje estarán A Coruña y Pontevedra, con viento del sur de 62 a 74 km/h, de fuerza ocho y mar combinado del suroeste de cinco o seis metros. Además, hay avisos de nivel naranja por viento en el Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa), con rachas máximas de 110 km/h y viento del sur. Asimismo, habrá avisos de nivel amarillo por viento en Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra), León, Cantabria (Liébana y Centro y valle de Villaverde), A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
Cielos despejados, pero con una bajada de temperaturas
"Las lluvias son algo más débiles al oeste de Castilla y León en puntos de Asturias y sin embargo en el centro y en el este peninsular seguiremos con cielos plenamente despejados salvo algunas lluvias residuales que vemos a primeras horas del día en puntos de Baleares. En Canarias destacamos el sol en las islas más orientales y algo más de nubosidad al norte de la isla de La Palma. Las temperatura sólo bajan en zonas del noroeste, pero por la mañana va a seguir haciendo frío en la mayor parte del país, sobre todo si se encuentran en zonas de interior.
"Durante las horas centrales de esta jornada, vamos a disfrutar de máximas que van a rebasar los 20° y de cara al miércoles mucha precaución porque va a llover con mucha fuerza en el centro y en el oeste del país y además podremos ver tormentas bastante virulentas".