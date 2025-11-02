Calor y mucho sol en Murcia: los termómetros podrán alcanzar los 27 grados

Claudia Barraso 02 NOV 2025 - 06:00h.

Las lluvias comienzan a desaparecer de la Península y sale el sol en zonas como Murcia, donde podrán alcanzar los 27 grados

Noviembre comienza predominando las precipitaciones en áreas de la península y Baleares

El frente que va recorriendo la península ha dejado precipitaciones persistentes, pero este domingo, en general hablamos de un día con muchos más ratos de sol, una jornada variable de sol y nubes y con altas temperaturas en Canarias, incluso más altas que las de este pasado sábado. Núria Seró explica desde el plató de Informativos Telecinco la previsión meteorológica de este domingo.

"Durante las primeras horas del día aún tenemos algunas precipitaciones residuales. Las encontraremos en Andalucía, Castilla-La Mancha y atención por la tarde porque tendremos que abrir el paraguas tanto en Cantabria como también en el País Vasco y durante las últimas horas del día también llegarán esas precipitaciones a Galicia. También habrá viento fuerte, ese cierzo, también la tramontana y de hecho la convergencia de esos dos vientos hará que tengamos algún chaparrón fuerte entre Barcelona y Girona.

Durante la segunda mitad del día también se esperan chubascos en litorales y nordeste de Cataluña y con baja probabilidad en el entorno del cabo de la Nao e islas Pitiusas. Mientras, en Canarias, los cielos estarán despejados o con intervalos de nubes altas. Además, la cota de nieve se situará por encima de los 2.000 metros en el Pirineo y podrían registrarse bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña y en puntos de ambas mesetas.

La previsión de cara al inicio de semana

"En Canarias sol y temperaturas altas, de hecho las dos capitales podrían rozar los 30 grados. Sin embargo en la Península es otro panorama ya que máximas que irán desde los 14 grados en León a los casi 20 en Ciudad real o por ejemplo esos 27 en Murcia. Atención por la mañana porque el ambiente es muy frío en León, donde despertamos con tan solo 3 grados y de hecho las temperaturas mínimas aún bajarán un poquito más el lunes pero las máximas son un poquito más altas.

"El lunes tenemos que destacar esos bancos de niebla que encontraremos en distintas comunidades. Mucha precaución, sobre todo los más madrugadores que podrán ser densas, se irán disipando y luego ya lucirá el sol".