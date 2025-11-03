Tiempo estable este lunes, con cielos poco nubosos o despejados, en la mayor parte de la Península

Temperaturas máximas en descenso en regiones mediterráneas y Canarias orientales, predominando los aumentos en el resto del país

Probables chubascos en las islas y litorales de Cataluña, sin descartarse en el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia o Almería

Compartir







La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes tiempo estable en la mayor parte de la Península, con cielos poco nubosos o despejados, y probables rachas muy fuerte de cierzo en el bajo Ebro al principio y de viento del sur al final en litorales de Galicia. Informa en el video Núria Seró.

Únicamente, la humedad del Mediterráneo dejará cielos nubosos o con intervalos nubosos en regiones de los extremos nordeste y sureste peninsulares así como en Baleares, con probables chubascos ocasionales afectando a las islas y litorales de Cataluña, sin descartarse en el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia o Almería.

Se espera nubosidad baja matinal en regiones de la meseta Norte y del extremo norte peninsular, con posibilidad de alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental. Por la tarde, el acercamiento de un frente cubrirá los cielos en Galicia, dejando precipitaciones a últimas horas en el oeste de la comunidad.

Poco nuboso o con intervalos de nubes altas en Canarias. Nieblas matinales en zonas del Cantábrico, norte de Cataluña y especialmente en Galicia y meseta norte, donde podrían ser más densas y persistentes.

PUEDE INTERESARTE Una gran tromba de agua provoca anegaciones de calles y garajes en Íllora, Granada

Temperaturas máximas en descenso en regiones mediterráneas y Canarias orientales, predominando los aumentos en el resto del país, más acusados en entornos de montaña del centro y norte incluso localmente notables en la Cantábrica occidental.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Mínimas en descenso en la Península y Baleares, con aumentos en las islas Canarias montañosas y pocos cambios en el resto del archipiélago. Se superarán los 30 grados en Canarias y se darán heladas débiles en montañas del norte peninsular.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Soplará poniente rolando a levante moderado en el Estrecho y Alborán, con viento moderado de componente norte en el resto del Mediterráneo dejando probables intervalos fuertes y/o rachas muy fuertes en Ampurdán, Menorca y bajo Ebro, tendiendo a rolar a componentes este y sur flojo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Vientos moderados de componente este en Canarias y de componente sur en Galicia, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en litorales al final. Viento flojo en el resto predominando las componentes este y sur y con intervalos moderados en el Cantábrico.

Predicción por comunidades autónomas

Galicia. Poco nuboso, salvo brumas y nieblas locales a primeras horas de la mañana, aumentando a nuboso o cubierto a lo largo de la tarde. Probables lluvias y chubascos al final del día en el noroeste. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso, más significativo en zonas de interior del tercio oriental.

En el interior, viento flojo de componente sur, aumentando a moderado al final; soplará con más intensidad en la fachada atlántica en la segunda mitad del día, con probables rachas muy fuertes en el extremo noroeste.

Asturias. Poco nuboso al principio, aumentando a nuboso a partir de la tarde. No se descartan llluvias y chubascos al final del día en el tercio oeste. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso, que será ligero en el litoral. Posibles heladas débiles en cumbres. Viento flojo de componente sur, predominando el este en el litoral durante las horas centrales.

Cantabria. Intervalos nubosos a primeras horas, con la posible formación de brumas dispersas en áreas montañosas. El resto del día predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunas bandas de nubosidad alta al final de la jornada.

Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso, más significativo en zonas de interior. Viento flojo de componente sur, predominando el este en el litoral durante las horas centrales.

País Vasco. Intervalos nubosos a primeras horas, con la posible formación de brumas dispersas en zonas de interior. El resto del día predominarán los cielos poco nubosos o despejados. No se descartan lluvias débiles a primeras horas en el litoral, preferentemente hacia el este. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso. Viento flojo de componente sur, aumentando a moderado al final, y predominando el este moderado en el litoral durante las horas centrales.

Castilla y León. Poco nuboso o despejado, aunque con brumas y nieblas matinales en la meseta, sin descartar que en algún punto aislado puedan ser persistentes. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso, más acusado en montaña. Heladas débiles en cotas altas de montaña del noroeste. Viento variable tendiendo por la tarde a predominar del sur, flojo en general.

Navarra. Intervalos nubosos a primeras horas, con la posible formación de brumas dispersas en la vertiente cantábrica y área pirenaica, donde no se descartan lluvias débiles a primeras horas. Poco nuboso o despejado el resto del día.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso; máximas en ascenso, más acusado en el extremo norte. Viento flojo, del nordeste en la zona centro y la Ribera y variable en el resto. En el transcurso de la jornada se establecerá la componente sur de manera generalizada.

La Rioja. Predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso, sin descartar alguna helada débil y aislada en la Ibérica y máximas en ligero ascenso, más acusado en montaña. Viento del sur y sureste, flojo.

Aragón. Cielo despejado en general, con intervalos de nubes bajas en el Pirineo a primeras horas. Temperaturas mínimas en descenso y heladas débiles en el Pirineo; máximas en ascenso en el tercio occidental y la divisoria del Pirineo y con pocos cambios en el resto. Viento flojo del noroeste a primeras horas, tendiendo a dirección variable.

Cataluña. Cielo nuboso en el litoral y prelitoral centrales y predominio de cielo poco nuboso en el resto, con intervalos de nubes bajas matinales en la Depresión Central, donde hay probabilidad de brumas y bancos de niebla locales. Hay probabilidad de chubascos en el litoral y prelitoral centrales la primera mitad del día, que tenderán a remitir.

Temperaturas mínimas en descenso generalizado, con heladas débiles en el Pirineo; máximas en ascenso en la cara norte del Pirineo, en descenso en el litoral central y sin cambios en el resto. Viento flojo de componente oeste en el tercio meridional y de componente norte en el resto, ocasionalmente moderado en el sur de Tarragona y Ampurdán; tenderá a flojo de dirección variable en general al mediodía.

Extremadura. Poco nuboso o despejado. Brumas y algún banco de niebla matinal en los valles de Tajo y Guadiana. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso. Viento de noreste al este, flojo.

Comunidad de Madrid. Cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas teniendo a despejado a lo largo de la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios en la Sierra y en descenso, en general ligero, en el resto; máximas en ascenso en cotas altas de la Sierra y con pocos cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable.

Castilla-La Mancha. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas de madrugada y de nubosidad baja en la mitad oriental, sin descartarse brumas y algún banco de niebla, principalmente en zonas de montaña.

Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el este y sureste y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, más acusado en el norte de Guadalajara. Viento flojo variable con predominio de la componente este.

Comunidad Valenciana. Cielo nuboso en la mitad sur la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso por la tarde, y cielo poco nuboso en la mitad norte. No se descartan precipitaciones débiles y aisladas en la mitad sur a primeras horas.

Probables brumas y bancos de niebla locales por la mañana en el interior de la mitad sur. Temperaturas en descenso generalizado. Viento flojo de componente este en la mitad sur y de componente oeste en la mitad norte, ocasionalmente moderado a primeras horas en el interior del norte de Castellón.

Región de Murcia. Cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el sur de la región, más probables en el Campo de Cartagena. Temperaturas en descenso, salvo las mínimas del litoral, que se mantendrán sin cambios. Vientos de componente este, flojos en el interior y moderados en el litoral.

Baleares. En Mallorca y Menorca, intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación aislada y ocasional entre la mañana y la tarde; en Ibiza y Formentera, predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas en descenso. Viento entre flojo y moderado de componente norte con algún intervalo de fuerte en Menorca, tendiendo durante la tarde a viento flojo de dirección variable.

Andalucía. Cielos poco nubosos, aumentando a nubosos durante la tarde en la vertiente mediterránea, donde no se descartan lloviznas ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso en la vertiente atlántica y sin cambios en el resto; máximas en descenso en la vertiente mediterránea, y sin cambios o en ascenso en las demás zonas.

Vientos flojos a moderados de componente este en la vertiente mediterránea; en el resto, vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.

Canarias. Poco nuboso o despejado en cuanto a nubosidad baja, con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios, o en ligero ascenso en las islas occidentales. Temperaturas máximas sin cambios, o en ligero descenso en las islas orientales.

Se podrían alcanzar 30 grados en el sur de Fuerteventura, amplias zonas de Gran Canaria, La Gomera, y zonas bajas de Tenerife y La Palma, e incluso 32 grados en medianías del sur y cumbre de Gran Canaria. Viento moderado, del nordeste en las islas orientales y del este en las islas occidentales.