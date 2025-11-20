Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Logo de El Tiempo
Nieve

La masa de aire ártico preocupa en la Cordillera Cantábrica por la bajada de la cota de nieve: "La situación está empeorando poco a poco"

Baja la cota de nieve en la Cordillera Cantábrica mientras el frío ártico avanza en la Península: "La situación está empeorando poco a poco"
Ochos comunidades están en alerta este viernes por temperaturas que no van a superar los 10 gradosInformativos Telecinco
Compartir

Prácticamente toda la península se ha abrigado hoy ante esa masa de aire ártico que se va a intensificar aún más en las próximas horas. Ocho comunidades están en alerta mañana por temperaturas que no van a superar los 10 grados.

Las nevadas se prevén copiosas y no son las cotas más altas. Lo peor a esta hora está en la zona del Cantábrico. En zonas de Asturias, está nevando y la cota de nieve está disminuyendo.

PUEDE INTERESARTE

En la Cordillera Cantábrica, concretamente en el puerto de Pajares, "la situación está empeorando poco a poco", tal y como explica en el vídeo el periodista Pablo Requejo. Allí la cota está bajando hacia los 700 metros y está subiendo el espesor de la nieve.

"Del puerto de Pajares, como vemos, la carretera apenas tiene tráfico de coches y hay que poner las cadenas y todos pendientes de lo que ocurra durante estos días en la cordillera Cantábrica, en esta cornisa, tanto en Asturias, Cantabria y el País Vasco, con las bajadas de la temperaturas", concluye el reportero.

Temas