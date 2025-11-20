Ochos comunidades están en alerta este viernes por temperaturas que no van a superar los 10 grados

Panorama invernal en España: fuerte desplome de temperaturas en Valladolid con la entrada de la masa de aire frío ártico

Prácticamente toda la península se ha abrigado hoy ante esa masa de aire ártico que se va a intensificar aún más en las próximas horas. Ocho comunidades están en alerta mañana por temperaturas que no van a superar los 10 grados.

Las nevadas se prevén copiosas y no son las cotas más altas. Lo peor a esta hora está en la zona del Cantábrico. En zonas de Asturias, está nevando y la cota de nieve está disminuyendo.

En la Cordillera Cantábrica, concretamente en el puerto de Pajares, "la situación está empeorando poco a poco", tal y como explica en el vídeo el periodista Pablo Requejo. Allí la cota está bajando hacia los 700 metros y está subiendo el espesor de la nieve.

"Del puerto de Pajares, como vemos, la carretera apenas tiene tráfico de coches y hay que poner las cadenas y todos pendientes de lo que ocurra durante estos días en la cordillera Cantábrica, en esta cornisa, tanto en Asturias, Cantabria y el País Vasco, con las bajadas de la temperaturas", concluye el reportero.