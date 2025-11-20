Las temperaturas van a seguir bajando, en general, hasta el sábado

La Aemet activa el aviso naranja por nevadas en la Cordillera Cantábrica: hasta medio metro de nieve

Una masa de aire polar que ha llegado por el norte de España ha traído consigo las primeras nevadas, que ya han caído con intensidad en Asturias, donde se prevé que sigan las precipitaciones en forma de nieve. El frío invernal se dejará notar estos días en toda la península y habrá lluvias en muchos puntos.

Este jueves desde primera hora hay heladas en amplias zonas del interior peninsular. Se debe a una masa de aire ártico que se ha ido aproximando a nosotros comienza a hacerse notar en la mayor parte del territorio. Está dejando una sensación invernal generalizada.

Además, se espera mucha actividad atmosférica en el tercio norte. Si viven a orillas del cantábrico o en Galicia no olviden el paraguas antes de salir de casa. Se esperan lluvias a lo largo del día.

El Puerto de San Isidro, cubierto de blanco

En Asturias podemos ver tormentas. Allí ha nevado desde esta pasada noche. La carretera del puerto de San Isidro amanecía completamente cubierta de blanco. Se esperan hasta 30 centímetros de nieve en algunas zonas.

En la fachada atlántica gallega hay fuertes rachas de viento de componente norte que dejan sensación de más frío.

En el interior se esperan intervalos de nubosidad con chubascos débiles en el valle del Ebro, Cataluña, algunas tormentas en Baleares y nevadas en zonas de montaña.

En la mitad sur brilla en sol pero precaución con en el entorno de los ríos Guadalquivir y Guadiana que se esperan nieblas podrían dificultar la circulación.

Las temperaturas se van a mantener entre los 0 y 9 grados en el centro peninsular. En Andalucía y le mediterráneo serán algo más suaves. A orillas del Cantábrico si va a hacer más frío. En Canarias también se perderán algunos grados este jueves.

El tiempo del viernes

De cara al fin de semana, al menos el viernes, no se esperan grandes oscilaciones meteorológicas. Habrá lluvias en el tercio norte y nevadas en cotas relativamente bajas.

En general, las temperaturas van a seguir bajando hasta el sábado.