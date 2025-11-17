Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado en Valladolid, donde la temperatura máxima será de 10ºC

Alerta naranja en Menorca: fuertes lluvias e impactantes mangas marinas en la costa

Compartir







Bajan las temperaturas en España. Y, a partir del próximo miércoles, habrá una bajada importante de las temperaturas. Hoy ya se nota bastante fresco en Valladolid y mañana será peor. Habrá un ambiente plenamente invernal, dejando heladas en zonas de interior y nieve en áreas de montaña. Los expertos ya hablan de una semana más gélida de lo normal para esta época del año, según informa Marta Ropero.

Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado en Valladolid, donde la máxima será de 10ºC y la mínima no superará los dos grados. El viento será flojo e irá en dirección nordeste.

El tiempo invernal llega a España

La entrada de una masa de aire frío ártico traerá tiempo invernal a partir del martes y permanecerá toda la semana, con un descenso marcado de las temperaturas entre el jueves y el sábado en la península y Baleares. El descenso de valores será más marcado y progresivo a partir del martes y continuará en las jornadas siguientes, de manera que entre el jueves y el sábado las heladas se extenderán a buena parte del interior peninsular.

El archipiélago canario quedará al margen de este episodio invernal, se registrarán intervalos nubosos y posibilidad de lluvias en el norte de las islas, que entre el jueves y el viernes podrían ser algo más abundantes y afectar a más zonas, con temperaturas sin grandes cambios.

Las lluvias llegarán al tercio norte peninsular

La llegada de un frente con lluvias dejará cielos nubosos en el Cantábrico y Pirineos, precipitaciones que podrían llegar a Cataluña y al entorno de las Islas Baleares y ser localmente fuertes. El descenso térmico continuará, y buena parte del norte y centro de la península amanecerá bajo cero durante el miércoles.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La entrada de un frente dejará precipitaciones en el tercio norte peninsular, que serán más intensas y persistentes a partir de la tarde, con descenso de la cota de nieve hasta 800 metros.