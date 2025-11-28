De cara al puente de la Constitución, encontrar habitación libre en cualquiera de estos valles, será misión casi imposible

Fechas de apertura de las estaciones de esquí esta temporada en España

Compartir







La temporada de nieve comienza oficialmente este sábado. En la estación de Formigal, en Huesca, hay 47 kilómetros esquiables, remontes preparados y muchas ganas de recibir a los esquiadores. Las nevadas de las últimas horas animan el estreno de la temporada de esquí. Sierra Nevada abre con siete kilómetros, ya que la nieve que ha caído en las últimas semanas permite estrenar la temporada de esquí con las pistas muy preparadas. Informa en el vídeo Yolanda Pinilla.

Allí en Formigal se dan los últimos retoques para inaugurar una temporada que este año incluso se adelanta gracias a las últimas nevadas. Se prevé que este sábado pasen unos 2.000 esquiadores que podrán disfrutar de más de un metro de nieve en las cotas altas. Eso sí, la ocupación hotelera supera ya el 75%.

De cara al puente de la Constitución, encontrar habitación libre en cualquiera de estos valles, será misión casi imposible, nevará desde mediados de semana. Ahora están en la estación oscense a tres grados bajo cero y las estaciones de esquí serán uno de los destinos más solicitados.