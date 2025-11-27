Las primera estación de esquí en abrir ha sido la Masella y le seguirán Baqueira Beret, Formigal, La Molina y Astún

La mayoría de complejos marcan sus cierres entre marzo y abril de 2026

La temporada de invierno ha llegado, y en España, las estaciones de esquí tendrán su primera apertura entre finales de noviembre y mediados de diciembre, mientras los cierres serán entre marzo y abril. Masella, en Cataluña, es una de las que más madrugadoras y está abierta desde este miércoles 26 de noviembre.

Por otro lado, estaciones como Baqueira Beret, Formigal, La Molina o Astún se sumarán a la apertura entre el 28 y el 29 de noviembre. Varias de ellas ya han insinuado fecha de cierre, situándose entre el 29 de marzo y el 26 de abril.

Estaciones del grupo Pirineu365

A partir de diciembre llegarán las inauguraciones. El 4 de diciembre abrirán las de Pirineu365: Boí Taüll, Espot, Port Ainé, Vallter y Vall de Núria, todos ellos en diferentes comarcas del Pirineo catalán, con cierres previstos para el 5 o 6 de abril de 2026.

A partir del 6 de diciembre sumará el complejo de Panticosa, en la provincia de Huesca, mientras que otros, sobre todo en la Cordillera Cantábrica, como San Isidro, Fuentes de Invierno o Valgrande-Pajares, todavía no ha confirmado fecha de apertura. El que sí lo ha hecho es Alto Campoo para este mismo jueves, 27 de noviembre.

Aperturas en Castilla y León y Aragón

En Salamanca, el dominio esquiable de Sierra de Béjar tendrá su apertura el 5 de diciembre, y cerrará en abril. Por otro lado, en Teruel, la estación de Javalambre abrirá el 20 de diciembre, con una temporada más corta, hasta marzo.

Otras estaciones de esquí como Puerto de Navacerrada (Madrid), Manzaneda (Ourense) o Punto de Nieve Santa Inés (Soria), todavía no han anunciado fechas que indiquen una apertura.

Con este calendario, el invierno se acerca al arranque que permitirá a los aficionados encontrar nieve desde noviembre y una amplia temporada de esquí hasta abril de 2026, siemre bajo las condiciones de la meteorología.