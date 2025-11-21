Más de 4.000 deportistas participan cada temporada en las pruebas organizadas en sus estaciones

El invierno llega adelantando a España: una masa de aire ártico deja mínimas de -10 grados y carreteras afectadas por la nieve

AragónAramón, el holding líder del turismo de nieve en España, presenta las claves de la temporada 2025-26, un invierno marcado por la innovación tecnológica, la modernización de infraestructuras y un renovado compromiso con la sostenibilidad.

En los dos últimos años, el grupo ha llevado a cabo una inversión histórica de 55 millones de euros en la modernización integral de sus estaciones. Concretamente, más de 40 millones se han destinado a la modernización y eficiencia en innivación, impulsados por el Plan Pirineos y los fondos FITE, a través del Gobierno de Aragón.

Antonio Gericó, presidente ejecutivo del Grupo Aramón, ha destacado que “de los 55 millones invertidos en los dos últimos años, 40 se han destinado a modernizar por completo nuestros sistemas de innivación. De los 15 restantes, 4,5 millones se han dedicado a la renovación del telesilla Sarrau en Cerler y 1,2 millones en acciones de sostenibilidad y eficiencia energética. El resto del esfuerzo inversor se ha centrado en mejorar accesos, renovar equipamiento técnico y sistemas, reforzar la seguridad o modernizar espacios de restauración, siempre con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante”.

La mayor modernización en innivación del Grupo Aramón

Durante este periodo, Aramón ha instalado más de 1.000 cañones nuevos, ha puesto en marcha cuatro Snowfactories y ha construido tres nuevas balsas de almacenamiento hídrico. Estas actuaciones han permitido innivar 34 km y 29 pistas nuevas, aumentando la capacidad de producción de nieve en 210 m³ y garantizando la estabilidad del inicio de la temporada.

La tecnología Snowfactory, capaz de generar nieve con temperaturas positivas, será clave para la apertura del área de Sextas en Formigal el sábado 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas nos lo permitan. Ese mismo día, está previsto que Cerler también inicie su temporada, mientras que Javalambre y Valdelinares abrirían a partir del Puente de la Constitución.

Eventos deportivos durante todo el invierno

La inversión de Aramón busca garantizar no solo la mejor nieve, sino también un calendario de experiencias completo y diferencial. Por ello, volverá a ser escenario de cerca de 100 eventos deportivos de todas las disciplinas: Freeride, Freestyle, Snowboard, SBX, SX, Esquí Alpino y Esquí de Montaña, con competidores desde los 4 años.

Más de 4.000 deportistas participan cada temporada en las pruebas organizadas en sus estaciones, convirtiendo al grupo en un referente para el fomento del deporte blanco. Además, Aramón refuerza su compromiso con la inclusión mediante competiciones adaptadas, que permiten que todos vivan la emoción de la nieve y el espíritu deportivo.