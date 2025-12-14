La borrasca Emilia dejará tormentas y granizo en el sureste donde se superarán los 180 litros por metro cuadrado

La borrasca 'Emilia' mantiene en alerta a Canarias: lista de recomendaciones

Las lluvias serán muy fuertes y persistentes durante este domingo 14 de diciembre en zonas del sureste peninsular, y especialmente en el Levante, donde se podrían superar en algunos puntos acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha anunciado que irán además acompañadas de tormentas y de granizo.

En las islas Canarias montañosas, rachas muy fuertes de viento de componente norte al principio del día con chubascos y tormentas que en las vertientes norte se prevén fuertes y persistentes y que dejará acumulados significativos de nieve en cumbres de Tenerife.

Las precipitaciones que se esperan

Se mantendrá una situación de inestabilidad en buena parte del país debido a la influencia de la borrasca Emilia situada al suroeste de la península, por lo que predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el centro y mitad sureste peninsular, archipiélagos y ciudades autónomas, con una tendencia a abrirse claros en el este de Canarias y suroeste peninsular y a nublarse en el nordeste; y en el resto predominio de cielos poco nubosos y con intervalos de nubosidad baja matinal.

Con alguna incertidumbre en función de la evolución de la borrasca, se prevén precipitaciones en ambos archipiélagos, en el Estrecho, Alborán y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, pudiendo acabar afectando de forma ocasional a otras regiones de la mitad sureste.

Predominando los descensos respecto a las temperaturas

Es probable que sean fuertes y persistentes, yendo con tormentas y posible granizo ocasional, en zonas del sureste y del Levante, oeste del Alborán y norte de las islas Canarias occidentales donde son probables en forma de nieve por encima de 1.800-2.000 metros. No se descarta alguna manga marina en litorales de Valencia.

Las temperaturas máximas en aumento en el Cantábrico, archipiélagos y Melilla y pocos cambios en el resto predominando los descensos; las mínimas en aumentos en Canarias y entorno de la Ibérica sur, con descensos en el cuadrante noroeste y tercio sur y pocos cambios en el resto; heladas débiles en montañas de la mitad norte y también localmente en la meseta Norte.

Soplará viento moderado de norte en Canarias con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes al principio; predominio de vientos de componente este en el resto del país. Se esperan moderados en Baleares, litorales peninsulares y buena parte interiores de la mitad sur, rolando a sur en Galicia y Cantábrico, e intervalos de levante fuerte en el Estrecho y Alborán con probables rachas muy fuertes.