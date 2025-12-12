La borrasca Emilia dejará lluvias intensas, viento y oleaje en el sur y sureste de la península desde hoy hasta el lunes

Cádiz, Huelva y Málaga, en alerta por lluvias este viernes: se esperan 100 litros en 12 horas

El temporal se intensificará en las próximas horas. La borrasca Emilia dejará un tiempo complicado desde el Golfo de Cádiz hasta Canarias. En Las Palmas ya se han registrado rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. A lo largo del día, las lluvias serán persistentes en el oeste peninsular y en Canarias, según informa Nuria Seró.

La lluvia, el viento, la mala mar y la nieve llegan al país durante el sábado. Y es que veremos nevar sobre todo en cumbres tanto de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Canarias declarará la situación de prealertas por tormentas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará la situación de prealerta por tormentas en todo el archipiélago a partir de las 18:00 horas de este viernes. En concreto, se prevén probables tormentas fuertes, acompañadas por precipitaciones que podrán ser localmente fuertes, con rachas vientos muy fuertes, pudiéndose alcanzar los 70km/h, y granizo.

El Gobierno de Canarias también ha declarado la situación de alerta por viento en toda Canarias a partir de las 15:00 horas de este viernes. Y a ello se suma la situación de alerta por fenómenos costeros en Canarias, dado que se prevé que el estado del mar empeore.

Las lluvias llegarán a las costas de Andalucía y al Mediterráneo

La borrasca Emilia dejará lluvias intensas, viento y oleaje en el sur y sureste de la península desde hoy hasta el lunes. Para el sábado, se espera que sea el día álgido de este episodio en Canarias, con rachas de viento muy fuertes de componente norte que podrán superar los 90 km/ h en zonas altas y expuestas de las islas más montañosas.

En la península tendremos precipitaciones sobre todo en la costa de Andalucía y también en el Mediterráneo. En este último, las tormentas serán fuertes en el litoral el domingo en el resto una jornada mucho más tranquila.