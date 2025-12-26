Aemet predice un comienzo de año más frío de lo normal con lluvias en el Mediterráneo y las islas

La situación de bajas temperaturas podría prolongarse incluso durante la semana de Reyes

Las lluvias también tendrán gran protagonismo en lugares como el sur peninsular y los archipiélagos

El año 2026 comenzará con temperaturas mas bajas de lo habitual para las fechas, una situación que podría prolongarse incluso durante la semana de Reyes, según una previsión adelantada realizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La semana del 29 de diciembre al 4 de enero de 2026 será, probablemente, más fría de lo normal en toda España salvo en Canarias, donde los termómetros alcanzarán valores suaves y propios de la época del año.

Frío generalizado en la Península y Baleares

Durante esos primeros días del año, las precipitaciones serán escasas en la mayor parte de la Península, salvo en puntos del litoral mediterráneo. En Baleares y Canarias también podría llover más de lo habitual para estas fechas.

Aún con incertidumbre en el pronóstico, debido a la mayor lejanía de las fechas, los datos actualmente disponibles hacen pensar a la Aemet en una semana del 5 al 11 de enero también más fría de lo normal tanto en la Península como en Baleares.

En cuanto a las lluvias, no hay una tendencia clara, aunque podría ser un período seco en Galicia y lluvioso en el extremo sur peninsular y ambos archipiélagos, predicción que aún podría variar significativamente.

Durante la semana del 12 al 18 de enero las temperaturas estarían, en principio, más cerca de los valores normales, aunque todavía por debajo. Podría tratarse de una semana más lluviosa de lo habitual en el sur peninsular y los archipiélagos, pero la incertidumbre es aun mayor debido al tiempo que queda hasta llegar a dichas fechas.