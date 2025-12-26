Madrid, en aviso ante las bajas temperaturas: probables nevadas

Una decena de provincias en aviso ante una bajada importante de temperaturas que dejará fuertes heladas

La Navidad, marcada por el frío y las precipitaciones: fuertes lluvias en cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña

Compartir







El nieve y el frío pondrán este viernes en riesgo a una decena de provincias de la mitad norte donde se pueden alcanzar mínimas de 6 grados bajo cero provocadas por una masa de aire frío. Asturias, Comunidad de Madrid, Cantabria, León, Palencia y Zamora tienen activos avisos por bajas temperaturas, y Castellón, Barcelona, Girona y Lérida por nieve.

En Cataluña, Girona y Barcelona estarán en situación de riesgo importante por oleaje, aviso que pasará a ser amarillo en Tarragona y Valencia. Alicante y Valencia también están en riesgo por lluvia.

PUEDE INTERESARTE El frío protagoniza la semana de Navidad: la Aemet alerta de luvias intensas en el Sur de Andalucía en Nochebuena

Se prevé una situación de inestabilidad con bajas presiones en el este y la llegada de una baja al norte peninsular acompañada por una masa de aire frío, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan, además, cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península y Baleares con precipitaciones que, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña donde podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y ocasionalmente granizo menudo.

En el resto habrá intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia. Tendencia a poco nuboso en zonas de la meseta Norte al final del día.

PUEDE INTERESARTE Las navidades más frías: entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Zonas nevadas

Nevará en cotas por encima de 800-1.200 metros en Pirineos centrales y orientales, por encima 1.100-1.300 metros en zonas de montaña del sureste y de 500-700 metros en el resto, en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas.

En Canarias estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionalmente moderadas, e intervalos nubosos en el resto sin descarta algún chubasco débil. Nieblas matinales en zonas del suroeste y en áreas de montaña.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Habrá un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, con valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular, si bien con ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares. También se registrará un descenso generalizado de las máximas en Península y Baleares excepto en el suroeste con ligeros ascensos.

Los vientos serán moderados del noreste en litorales de Galicia y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia, tendiendo amainar, y moderados de poniente en Estrecho y Alborán. En el resto, componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte y nordeste fuerte a muy fuerte entre la costa norte mediterránea y Baleares.