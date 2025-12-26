Las de este año, no han sido las temperaturas más bajas que se han vivido en la región

Es importante tomar ciertas medidas para poder vivir en un lugar con un clima de extremo frío

Situado en el extremo oriental de Siberia y siendo la república más grande de Rusia, Yakutia ha llegado estas navidades a unas temperaturas de menos 56 grados bajo cero.

Este lugar, conocido por ser uno de los más fríos del mundo, continuará bajando sus temperaturas durante estos próximos días, dejando un paisaje invernal al que los habitantes de esta parte del país ya están más que acostumbrados.

Temperatura más baja registrada

Esta región, que cuenta con una población actual de cerca de un millón de habitantes, la mayoría en su capital, Yakutsk, vive desde siempre bajo unas temperaturas extremas de frío constantes cercanas a los -50 grados.

A pesar de parecer imposible el hecho de vivir bajo este clima, lo cierto es que estas no son las temperaturas más bajas que Yakutia ha sufrido a lo largo de la historia. En 1933, esta región llegó a alcanzar los 68 grados bajo cero, siendo esta la temperatura más baja jamás registrada en el hemisferio norte.

Cómo sobrevivir al frío extremo

Para poder vivir con normalidad en lugares de temperaturas gélidas, es importante tener ciertas rutinas orientadas al frío y la lucha contra este.

En lugares como Yakutia, además de utilizar ropa típica de abrigo como chaquetas, guantes y gorro, también son muy utilizados los ropajes térmicos y los materiales como la lana y las pieles, imprescindibles para poder soportar las constantes gélidas de la región.

En cuanto a los metales como las monturas de las gafas o anillos, es importante no usarlos, ya que estos podrían llegar a congelarse y adherirse a la piel causando, de esta manera, dolor e incluso heridas.

Con respecto a los órganos vitales, es crucial el hecho de protegerse nariz y boca, evitando que el aire congelado llegue a los pulmones. Por otra parte, es esencial beber agua caliente que regule la temperatura del cuerpo, dejando de lado otras bebidas como el alcohol, que resulta contraproducente ya que puede llegar a aumentar el riesgo de congelación fatal.

Por último, se recomienda estar en la calle una media de 10 a 15 minutos, buscando siempre refugios con calefacción que ayuden a llevar con normalidad el desafío de vivir en un lugar en constante bajo cero.