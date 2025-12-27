Las pistas de esquí de Vallter, Núria y La Molina permanecen cerradas este sábado

Protección mantiene en estado de prealerta su plan de prevención de aludes ALLAUCAT

Girona Las pistas de esquí de Vallter, Núria y La Molina, en el Pirineo de Girona, permanecen cerradas este sábado ante el peligro "fuerte" de aludes, ha informado Protección Civil.

Este organismo ha alertado también del riesgo de aludes en el parque natural del Ter-Freser (Girona), en el parque de Nord Cadí-Moixeró (entre las provincias de Barcelona, Girona y Lleida), en el este del Prepirineo y al este de Perafita (Barcelona) y Puigpedrós (Girona).

Estado de prealerta

Ante la predicción de que el temporal de lluvia, nieve, viento y mala mar siga en Cataluña hasta mañana, Protección mantiene en estado de prealerta su plan de prevención de aludes ALLAUCAT.

Por otro lado, las principales lluvias en Cataluña afectan sobre todo al centro del litoral este sábado por la tarde, "con alguna descarga eléctrica".

"Van llegando bandas de precipitación procedentes del mar", añade el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de la Generalitat en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Para este sábado prevé lluvia, sobre todo en el nordeste y en el litoral y prelitoral, con acumulaciones máximas superiores a 100 mm.