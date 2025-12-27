Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Logo de El Tiempo
Nieve

Alerta por aludes en Cataluña: cerradas las pistas de esquí de Vallter, Núria y la Molina, en Girona

Cerradas las pistas de esquí de Vallter, Núria y la Molina (Girona) por riesgo de alud
Cerradas las pistas de esquí de Vallter, Núria y la Molina. INFORMATIVOS TELECINCO

  •  Las pistas de esquí de Vallter, Núria y La Molina permanecen cerradas este sábado

  • Protección mantiene en estado de prealerta su plan de prevención de aludes ALLAUCAT

Compartir

Girona Las pistas de esquí de Vallter, Núria y La Molina, en el Pirineo de Girona, permanecen cerradas este sábado ante el peligro "fuerte" de aludes, ha informado Protección Civil.

Este organismo ha alertado también del riesgo de aludes en el parque natural del Ter-Freser (Girona), en el parque de Nord Cadí-Moixeró (entre las provincias de Barcelona, Girona y Lleida), en el este del Prepirineo y al este de Perafita (Barcelona) y Puigpedrós (Girona).

PUEDE INTERESARTE

Estado de prealerta

Ante la predicción de que el temporal de lluvia, nieve, viento y mala mar siga en Cataluña hasta mañana, Protección mantiene en estado de prealerta su plan de prevención de aludes ALLAUCAT.

PUEDE INTERESARTE

Por otro lado, las principales lluvias en Cataluña afectan sobre todo al centro del litoral este sábado por la tarde, "con alguna descarga eléctrica".

"Van llegando bandas de precipitación procedentes del mar", añade el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de la Generalitat en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Para este sábado prevé lluvia, sobre todo en el nordeste y en el litoral y prelitoral, con acumulaciones máximas superiores a 100 mm.

Temas