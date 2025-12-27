Iván Sevilla Europa Press 27 DIC 2025 - 16:03h.

El accidente ha ocurrido a las 12:30 horas en la plaza Mayor durante el episodio de lluvia y viento

Empeora la borrasca en Cataluña: peligro por la crecida de los ríos y barrancos

BarcelonaLas fuertes lluvias que están cayendo estos días están causando serios estragos en Cataluña, donde el temporal ha llevado a una mujer al estado crítico este 27 de diciembre tras caerle una farola en Sabadell (Barcelona).

El accidente ha ocurrido a las 12:30 horas en un punto que une la plaza Mayor con la calle Pedregar del municipio, según el Servicio de Emergencias Médicas. Otro hombre ha resultado herido leve.

Si de cara a Nochevieja y Año Nuevo se prevé un ambiente tan frío como el de ahora, al menos las precipitaciones darán un respiro. Hasta entonces, continúan los episodios de fuerte viento y lluvias.

En ese contexto se ha registrado el suceso grave con traslado de la vecina afectada al Hospital Parc Taulí. No se han producido otros más de gran importancia, tal y como han comunicado los Bomberos.

Caídas de árboles, desprendimientos e inundaciones

No obstante, sí que las incidencias han alcanzado casi las 300 hasta las 14 horas, tras sumarse 69 en total desde las 10 horas de la actual jornada. La mayoría en las provincias de Girona y Barcelona.

"Hemos actuado para retirar árboles y ramas caídas en la vía pública", han señalado los servicios de extinción de incendios. Destacando, además, que "ninguna ha producido daños personales".

Por ejemplo, un tronco había dejado cortada la carretera TV-3031 en Guiamets (Tarragona). Este 26 de diciembre igualmente los efectivos tuvieron que movilizarse por desprendimientos en viviendas.

Uno se produjo en la localidad tarraconense de Perelló a las 22:48 horas, donde hubo un derrumbe parcial de la fachada de una casa. Inspeccionaron el inmueble para señalizar el corte de la calle.

Rescates de personas en casas rurales

Otro incidente similar ha ocurrido a las 11:37 horas en la calle Ter de Sant Boi de Llobregat. "Ha cedido un muro de contención entre dos viviendas, sin ningún daño personal", han detallado los Bomberos.

El acumulado de precipitaciones por la borrasca ha ocasionado también el aumento del caudal del río Fluvià, obligando a evacuar a "16 personas ilesas, que estaban en una casa rural".

Ese rescate se llevó a cabo en la Vall d'en Bas a las 8:32 horas con un camión autoescala, ya que los moradores de la vivienda "no podían marcharse", al quedarse aislados.

Desde Protección Civil en Cataluña han recordado que "las lluvias siguen en muchos puntos del territorio y, en algunos casos, lo hacen con intensidad". Por tanto, piden "evitar desplazamientos innecesarios".

Con el Plan Inuncat activo, se apela a la "prudencia en la movilidad y en las actividades en el exterior", especialmente en el área metropolitana de Barcelona, pero también en varias comarcas de Girona.

Precipitación acumulada de más de 100 litros

Según ha informado el servicio meteorológico Meteocat, entre el día de Navidad y este 27 de diciembre (hasta las 10 horas), se han registrado más de "100 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en una amplia franja prelitoral".

Concretamente, "entre el Montseny y el Alto Ampurdán", con el máximo recogido de 223 en Ciuret, en la comarca barcelonesa de Osona. O los 178 litros en Cantonigros, en la misma región.