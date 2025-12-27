El lunes 29 de diciembre volverán a bajar con heladas que se extenderán a amplias zonas del interior

De cara a Nochevieja y Año Nuevo, sacar de nuevo los abrigos, con un ambiente frío que marcará el arranque de 2026

Las temperaturas suben este fin de semana, con un frío que es menos intenso que el de días anteriores. Pero el lunes 29 de diciembre volverán a bajar con heladas que se extenderán a amplias zonas del interior y con ambiente frío en horas centrales del día, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En cualquier caso, hasta el lunes 29 el tiempo será inestable en el área mediterránea peninsular y en Baleares, con chubascos tormentosos que serán localmente fuertes y persistentes y con nevadas en las montañas. A partir del lunes, las precipitaciones irán remitiendo, aunque todavía podrán darse en puntos del sur y del este peninsular, en el Cantábrico y Baleares.

Fuertes lluvias en el este de Cataluña y norte de Comunidad Valenciana

Para este sábado, Del Campo señala que continuará la probabilidad de chubascos en el nordeste peninsular y en Baleares, que serán localmente fuertes y persistentes en el este de Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana. En Extremadura y Andalucía aumentará la nubosidad y también podrían darse chubascos fuertes, especialmente en el oeste y sur de Andalucía.

En cuanto a la cota de nieve, estará en torno a unos 1.400-1.600 metros, "bastante más alta" que el día anterior, con nevadas copiosas por encima de esa cota que se darán en el Pirineo catalán. Mientras, en la costa mediterránea andaluza, soplarán vientos intensos y habrá temporal marítimo, con temperaturas que serán más altas, aunque el sábado amanecerá con heladas en amplias zonas del interior peninsular.

Se esperan fuertes aguaceros en Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Badajoz. Además, en zonas del litoral, estas lluvias podrán venir acompañadas de tormentas, según eltiempo.es. En concreto, en la costa de Málaga y Granada se han activado avisos por temporal costero debido a fuertes vientos, que podrán superar los 60 kilómetros por hora (km/h) y olas de más de dos metros, además de avisos por lluvias en Málaga.

Suben las temperaturas durante el domingo

Las temperaturas continuarán en ascenso, con las heladas restringidas a regiones de Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y a los principales sistemas montañosos. Las máximas volverán a alcanzar y superar los 10°C en la mayor parte de España, a excepción de Soria o Burgos, con valores por debajo de esa cifra.

El domingo 28 de diciembre continuarán subiendo las temperaturas y las heladas quedarán acotadas a zonas de montaña, con cielos nubosos y precipitaciones en el área mediterránea peninsular y en Andalucía, que podrán ser localmente fuertes y persistentes en zonas costeras y también prelitorales.

Las precipitaciones llegan al centro y sur peninsular

Las lluvias podrán darse de forma más dispersa en amplias zonas del este, centro y sur peninsular, con nieve a partir de unos 1.400-1.700 metros. Este día, además, se formarán bancos de niebla en zonas del este de la península, que podrán dificultar el tráfico por la reducción de visibilidad que producen, como ha alertado el portavoz.

Eltiempo.es señala que las lluvias se extenderán a más regiones, aunque perdiendo intensidad, con chubascos en puntos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Castilla y León, Aragón y zonas de la costa mediterránea, que quedarán acotados a lo largo de la jornada a regiones de sureste y del Mediterráneo. Mientras, las heladas desaparecerán de la mayor parte de la península debido a un "drástico" ascenso de las temperaturas mínimas.