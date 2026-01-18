Hay nueve autopistas y autovías afectadas
La borrasca Harry llega a España: los expertos piden extremar la precaución en gran parte del país por el temporal invernal
Un total de 57 carreteras se encuentran afectadas en el amanecer de este domingo por el temporal de hielo y nieve que afecta a España, con seis vías cerradas a la circulación en alguno de sus tramos en las provincias de Granada, Huesca, Asturias, Salamanca y Navarra.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web, los tramos de carretera cerrados a la circulación (nivel negro) son la A-4025, en el puerto de montaña de Sierra Nevada (Granada); la A-138, a la altura de Chisagüés (Huesca); y la LN-8, entre Los Pontones y El Quempu (Asturias).
Nueve autopistas y autovías afectadas
También se encuentran en nivel negro la DSA-191, en Candelario (Salamanca); la NA-2011, en Pikatua (Navarra); y la NA-2012, entre Muskilda e Irati, también en Navarra.
Además, 32 carreteras se encuentran con nivel rojo (obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno) en alguno de sus tramos en zonas de Aragón, Asturias, Castilla y León, Cantabria y Cataluña.
Tres están en amarillo (restricción temporal de velocidad a 60 kilómetros por hora y restringidos vehículos pesados) y 16 en nivel verde (prohibido adelantar a los vehículos pesados).
Hay nueve autopistas y autovías afectadas, pero todas con nivel verde, por lo que no hay restricciones a la circulación en ninguna de estas carreteras.