Emergencias emite un aviso especial por lluvias fuertes y temporal marítimo desde el lunes 19 de enero

Última hora del temporal de frío y nieve en España: Alfonso Fernández Mañueco pide evitar desplazamientos ante las intensas nevadas

El invierno ha vuelto a mostrar su cara más cruda en buena parte del país y la previsión meteorológica para las próximas horas y días invita a no bajar la guardia. Nieve, lluvia persistente, viento y un fuerte oleaje configuran un escenario que afecta especialmente a la mitad norte peninsular, al litoral mediterráneo y a las islas Baleares. Los expertos recomiendan salir de casa bien preparados y extremar las precauciones, tanto en carretera como en zonas vulnerables a inundaciones y en la costa.

Durante las próximas horas, la nieve seguirá siendo protagonista en amplias zonas del norte. Castilla y León se mantiene una vez más bajo especial vigilancia. Aunque no se esperan grandes acumulaciones en poco tiempo, las nevadas continuadas pueden complicar la situación, especialmente en carreteras secundarias y zonas de montaña. Por este motivo, las autoridades insisten en la importancia de llevar el equipamiento adecuado si se va a viajar: cadenas en el vehículo, ropa de abrigo, gorro, guantes, bufanda y paraguas forman parte del 'kit básico' recomendado para afrontar estos días de invierno.

¿Qué se espera de la borrasca Harry en España?

A la nieve se suman las lluvias intensas que ya están dejando cifras destacadas en algunas comunidades. Cataluña es uno de los puntos más afectados. En localidades como Reus se han superado los 70 litros por metro cuadrado en pocas horas, y la previsión indica que las precipitaciones continuarán con fuerza. De hecho, en algunos puntos podrían alcanzarse o incluso superarse los 100 litros por metro cuadrado a lo largo del episodio, según datos recogidos por distintos pluviómetros repartidos por el territorio.

La borrasca Harry llegará a España la próxima semana. El peor momento se espera entre la tarde del lunes y el martes, cuando las lluvias serán más persistentes y generalizadas. Ante esta situación, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado el aviso rojo por fuerte oleaje.

Y es que el temporal no solo trae lluvia y nieve, sino también un mar muy alterado, especialmente en la costa de Girona, donde el impacto de las olas podría ser significativo. Las autoridades recomiendan evitar paseos por zonas costeras, espigones y áreas cercanas al mar durante los momentos de mayor intensidad del temporal.

Las precipitaciones también se extenderán hacia la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, donde se pide especial atención en áreas inundables y cauces de ríos y barrancos.

La acumulación de agua en poco tiempo puede provocar problemas puntuales, por lo que se insiste en seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El frío azota otras zonas

Mientras España afronta este episodio invernal, desde otros puntos del planeta llegan imágenes que ponen en perspectiva la fuerza de la naturaleza. Desde la región rusa de Kamchatka han trascendido escenas impactantes de nevadas históricas, con acumulaciones que superan con creces los dos metros de altura.

Estas nevadas récord, acompañadas de fuertes vientos y temperaturas extremadamente bajas, han dejado paisajes casi irreales. En algunas zonas, la temperatura máxima apenas alcanza los 17 grados bajo cero, y la sensación térmica es aún menor debido al efecto del viento y la nieve acumulada, creando un auténtico “efecto congelador”.

También han llamado la atención las imágenes del río Danubio completamente congelado, con embarcaciones abriéndose paso entre placas de hielo. Estas escenas, además de su belleza, son un reflejo de las temperaturas extremas que se están registrando en amplias zonas de Europa oriental.

Valores térmicos más bajos de lo habitual

En cuanto a España, los meteorólogos ya advierten de que la próxima semana seguirá marcada por valores térmicos bajos, incluso inferiores a los habituales para esta época del año. El frío persistirá, prolongando un ambiente plenamente invernal que obliga a mantener la prudencia y la preparación.

En resumen, el temporal que afecta al país combina varios factores de riesgo: nieve, lluvias intensas, viento, oleaje y frío. La recomendación es clara: informarse antes de desplazarse, equiparse adecuadamente y evitar situaciones de riesgo innecesarias.