Cinco carreteras de acceso a la Sierra de Madrid requieren usar cadenas o neumáticos de invierno

La Aemet activa el aviso amarillo por nevadas este viernes en la Sierra de Madrid por acumulaciones de 5 centímetros

MadridLa bajada de temperaturas que nos está dejando la borrasca Harry en España ha favorecido la llegada de la nieve a Madrid capital. La ciudad se ha teñido de blanco este 17 de enero.

A los avisos amarillos activados en Cataluña u otras regiones como Castilla y León, donde una gran nevada ha caído en Ávila, se suma el que permanece en vigor en la Sierra de Madrid hasta las 15 horas.

En toda esa zona montañosa de la comunidad autónoma se están registrando acumulaciones de hasta cinco centímetros de nieve en cotas por encima de los 1.000 metros de altura.

Uso imprescindible de cadenas o neumáticos de invierno

Por eso, desde los servicios de emergencias han recordado que "es imprescindible el uso de cadenas o neumáticos de invierno" en cinco carreteras madrileñas que dan acceso al norte regional.

Concretamente son la M-601 (Navacerrada), M-604 (Cotos), M-611 (Morcuera), ⁠⁠M-629 (Canencia) y M-637 (Navafría), según la última actualización a las 11:30 horas.

Desde el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama también han recordado que esa medida para conductores es necesaria aplicarla en la vía de entrada a las Dehesas de Cercedilla.

Además, se ha cerrado el acceso de vehículos al paraje de La Pedriza. Numerosos usuarios han compartido imágenes en sus redes sociales de la nevada con la que amanecía Madrid capital. "Día precioso", decía Andrés, por ejemplo.

Nevadas desde la madrugada

Gonzalo publicaba un vídeo de la intensa caída de copos antes de las 10 horas, con algunos árboles ya luciendo de blanco. La cuenta de 'Meteo Madrid' en X ya informaba de madrugada de cuál era la situación.

"Nieva y cuaja en superficies favorables (vehículos, zonas verdes...) a 1.000 m de altitud con 0°C. También aparece, aunque húmeda, a 900 metros en nuestra comunidad", aseguraba a las 5:27 horas.