El descenso de temperaturas será breve y el ambiente primaveral volverá la próxima semana

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España vive estos días un tiempo muy agradable con temperaturas suaves en muchas ciudades. Sin embargo, este ambiente primaveral tendrá una breve pausa justo cuando queda una semana para el inicio oficial de la primavera astronómica.

Temperaturas suaves antes del cambio

Este viernes los termómetros han alcanzado valores cercanos a los 20 grados en varias ciudades. En Bilbao se registran alrededor de 20 °C, en Zaragoza 21 °C y en Madrid las temperaturas rozan también los 20 °C.

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A partir de mañana llegará un cambio importante en el tiempo. Las temperaturas bajarán entre 4 y 8 grados, lo que provocará un ambiente más frío.

En Bilbao se pasará de los 20 °C de hoy a unos 11 °C, en Zaragoza las máximas se quedarán en 13 °C y en Madrid rondarán los 12 °C.

Viento y descenso de la cota de nieve

Además del descenso térmico, el viento acentuará la sensación de frío. También se prevé una bajada de la cota de nieve hasta los 900 metros, lo que podría dejar nevadas en zonas de montaña.

Este episodio invernal será breve. Según las previsiones, solo durará unas 24 horas y a partir del domingo las temperaturas comenzarán a recuperarse progresivamente.

La próxima semana volverá el tiempo estable y más cálido. Ciudades como Bilbao y Sevilla podrían alcanzar los 26 °C el martes, con más sol y temperaturas propias de la primavera.