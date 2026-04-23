Esta jornada, aunque amanece tranquila y soleada, traerá lluvias y tormentas en distintos puntos del país

La protagonista de este jueves 23 de abril va a ser la calima, polvo en suspensión que continúa afectando a la mayor parte del interior peninsular

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El tiempo primaveral es muy imprevisible, algo que, durante esta estación, el territorio nacional está viviendo de manera muy clara. De las lluvias al calor y vuelta a empezar. Esta jornada, aunque amanece tranquila y soleada, traerá lluvias y tormentas en distintos puntos del país, principalmente, en zonas de montaña.

La protagonista de este jueves 23 de abril va a ser la calima, polvo en suspensión que continúa afectando a la mayor parte del interior peninsular. Los intervalos de nubes medias y altas también se verán en gran parte de la Península, percibiendo un cielo blanquecino.

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El tiempo en distintas zonas

En Cataluña y Baleares va a brillar el sol y en el archipiélago canario será imprescindible el paraguas. Las tormentas más probables se darán en el entorno de Sierra Nevada, Sierra Morena, también al norte de la Ibérica y en la cordillera Cantábrica.

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En cuanto a las temperaturas, bajarán en el oeste peninsular. En Sevilla, notarán un descenso con una temperatura máxima de 28 grados al igual que en Cáceres. En Granada, destacan los 32 grados y también los 31 de Ciudad Real. En la capital se alcanzarán los 29 grados y los 30 en el Cantábrico más oriental.

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Predicción para el viernes

El viernes va a ser un día marcado por los chaparrones tormentosos. No lloverá durante toda la jornada, pero sí que se formarán una serie de bajas presiones que dejarán lluvias a su paso. Más probables estas lluvias en el sur, centro y puntos de montaña. El sol brillará en el Mediterráneo todavía con temperaturas muy suaves.